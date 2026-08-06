El conmovedor video de Denisse González a una semana de su internación: "Me obligué a levantarme"

"Día 7. ‍No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama", se sinceró a corazón abierto la ex GH.

Y agregó remarcando la importancia en el estado de ánimo: "No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez".

Entre los tantos comentarios que recibió la publicación se destacó la de Bautista Mascia, quien la acompañada firme a su lado en este difícil proceso: "Sigue siendo la más linda", indicó el uruguayo.

El profundo mensaje de Bautista Mascia en medio de la internación Denisse González

El ex Gran Hermano Bautista Mascia se volcó a las redes para referirse a la salud de Denisse González, quien lleva más de una semana internada.

El uruguayo mostró imágenes de la ex GH durante la internación tomando mate, pintando y leyendo, y agradeció de manera especial las muestras de afecto y presentes que le hicieron llegar los fanáticos.

"Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto", indicó el ex ganador del reality de Telefe en la edición 2023.

Y agregó: "Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también".

"Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse", concluyó Bautista Mascia esperanzado en la pronta recuperación de Denisse.