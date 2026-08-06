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El conmovedor video de Denisse González a una semana de su internación: "Me obligué a levantarme"

La ex Gran Hermano Denisse González compartió un video en medio de su internación después de unos exámenes de rutina que no dieron como se esperaba.

6 ago 2026, 08:30
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El conmovedor video de Denisse González a una semana de su internación: Me obligué a levantarme

El conmovedor video de Denisse González a una semana de su internación: "Me obligué a levantarme"

El conmovedor video de Denisse González a una semana de su internación: Me obligué a levantarme

El conmovedor video de Denisse González a una semana de su internación: "Me obligué a levantarme"

Denisse González, exparticipante de Gran Hermano, se encuentra hace más de una semana internada en una clínica después de realizarse unos estudios de rutina que no arrojaron los resultados esperados debido a una marcada baja en el nivel de plaquetas.

"Entré a hacerme unos estudios de rutina y terminaron encontrando que tenía las plaquetas extremadamente bajas. Me dejaron internada para empezar el tratamiento y hacer muchos estudios mientras buscan la causa", precisó desde su cuenta en Instagram.

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Tras contar lo sucedido, Denisse González fue dando las novedades en su estado de salud y al cumplirse una semana de su internación compartió un emotivo video de cómo atraviesa el difícil momento.

En el mismo se puede ver cómo se levantó de la cama y se bañó luego de pasar varios días de suma preocupación, dejando un mensaje de fortaleza y resiliencia de cara a lo que viene.

"Día 7. ‍No les voy a mentir, hay momentos en los que no tengo ganas de nada. Pero hoy me obligué a levantarme, bañarme, ponerme linda para mí y salir un rato de la cama", se sinceró a corazón abierto la ex GH.

Y agregó remarcando la importancia en el estado de ánimo: "No cambia el diagnóstico, pero sí cambia un poco cómo se siente el día. Mientras el cuerpo hace su parte, yo intento hacer la mía. Un día a la vez".

Entre los tantos comentarios que recibió la publicación se destacó la de Bautista Mascia, quien la acompañada firme a su lado en este difícil proceso: "Sigue siendo la más linda", indicó el uruguayo.

El profundo mensaje de Bautista Mascia en medio de la internación Denisse González

El ex Gran Hermano Bautista Mascia se volcó a las redes para referirse a la salud de Denisse González, quien lleva más de una semana internada.

El uruguayo mostró imágenes de la ex GH durante la internación tomando mate, pintando y leyendo, y agradeció de manera especial las muestras de afecto y presentes que le hicieron llegar los fanáticos.

"Qué suerte tenerlos siempre al firme con nosotros. En los momentos lindos, y más todavía en los que no tanto", indicó el ex ganador del reality de Telefe en la edición 2023.

Y agregó: "Más allá de todo, estamos haciéndonos compañía y sobrellevándolo de la mejor manera posible. Denu ya tiene los regalos que le mandaron y yo estoy contento con el libro que me regalaron también".

"Manden su energía y a esperar que todo salga bien. Toca tener paciencia y recuperarse", concluyó Bautista Mascia esperanzado en la pronta recuperación de Denisse.

     

 

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