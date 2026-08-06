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¿SE ARREPINTIÓ?

La fuerte confesión de Luck Ra tras terminar su noviazgo con La Joaqui: "Me estoy..."

A pesar de que mantiene un perfil bajo desde rompió su relación con La Joaqui, Luck Ra dejó entrever su dolor varias publicaciones en TikTok que no pasaron inadvertidas. Mirá.

6 ago 2026, 08:35
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La fuerte confesión de Luck Ra tras terminar su noviazgo con La Joaqui: Me estoy...

La fuerte confesión de Luck Ra tras terminar su noviazgo con La Joaqui: "Me estoy..."

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Tras confirmar públicamente la decisión de ponerle punto final a su relación con La Joaqui, Luck Ra eligió mantener un perfil bajo y correrse del foco mediático. Sin embargo, lejos de emitir declaraciones sobre el difícil presente sentimental que atraviesa, el cantante cordobés dejó que sus propias acciones hablaran por él. A través de su cuenta de TikTok, una serie de videos que decidió repostear dejaron al descubierto el fuerte impacto emocional que le provocó la ruptura y despertaron todo tipo de reacciones entre sus seguidores.

Los primeros indicios aparecieron el 25 de julio, varios días antes de que la separación se confirmara oficialmente. En aquel momento, el músico compartió un video con un mensaje cargado de despecho que rápidamente llamó la atención de quienes siguen de cerca su actividad en redes sociales. "La mejor venganza es ninguna. Nunca te vuelvas como ellos", decía la frase que reposteó y que alimentó las especulaciones sobre la crisis que ya comenzaba a rodear a la pareja, aunque todavía no había confirmación pública del distanciamiento.

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Una vez que el final del romance de dos años salió a la luz, Luck Ra continuó utilizando TikTok para expresar su estado de ánimo. En total, sumó cinco nuevos reposteos con mensajes que evidenciaron el difícil momento que está viviendo. Uno de los que más repercusión generó hacía referencia al desgaste emocional y mental que siente actualmente: "Me hago el gil no más, pero no me está saliendo ni una bien. Me estoy apagando de una manera que no sé cómo solucionar".

Ese contenido reflejó con crudeza las dificultades que enfrenta el artista para transitar el duelo sentimental mientras intenta sostener su rutina cotidiana y su carrera profesional.

En otro de los videos compartidos apareció una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a La Joaqui, pese a que la cantante habló bien de él tras la separación. Allí podía leerse: "No importa si volteas a ver a otro hombre. Ahora no estoy en mi mejor momento, estoy ojeroso, cansado, con problemas, con estrés, descuidado y mi físico no es bonito".

El mensaje dejó en evidencia un profundo bajón anímico y una mirada muy crítica sobre sí mismo, exponiendo la baja autoestima que estaría atravesando luego de la ruptura amorosa.

Qué sentimientos expresó Luck Ra en sus redes sociales tras terminar su noviazgo con La Joaqui

Pero claro que eso no fue todo, porque entre los distintos reposteos también hubo uno que fue interpretado como una señal de arrepentimiento de Luck Ra de haber dejado a La Joaqui. El clip, acompañado por la imagen de una joven llorando, incluía la frase: "Lo que suena en mi cabeza cuando veo que todo me quedó grande. Mis estudios, ser feliz, el amor, absolutamente todo".

A esa publicación se sumó otra que volvió a reflejar el peso de los sentimientos que aún conserva por su expareja. En el video podía leerse: "Otro día más tratando de borrar de mi mente algo que sigue viviendo en mi corazón". La frase dejó entrever que, pese a haber sido él quien tomó la decisión de terminar el vínculo, todavía no logra desprenderse emocionalmente de la historia que compartió con la referente del género urbano.

Como cierre de esta serie de publicaciones, Luck Ra reposteó un último video con un mensaje esperanzador y una reflexión sobre su propia persona: "Algún día me tiene que ir bien, yo no soy un mal hombre".

Así, sin brindar entrevistas ni hacer declaraciones públicas, el cantante expuso a través de sus redes sociales el complejo presente emocional que atraviesa tras separarse de La Joaqui, una relación que llegó a su fin debido a que ambos proyectaban caminos distintos para su futuro. Aun así, sus publicaciones no pasaron inadvertidas y varios usuarios cuestionaron el tono de tristeza de sus mensajes, recordándole que fue él quien tomó la decisión de terminar el noviazgo.

     

 

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