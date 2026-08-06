La fuerte confesión de Luck Ra tras terminar su noviazgo con La Joaqui: "Me estoy..."

En otro de los videos compartidos apareció una reflexión que muchos interpretaron como una indirecta dirigida a La Joaqui, pese a que la cantante habló bien de él tras la separación. Allí podía leerse: "No importa si volteas a ver a otro hombre. Ahora no estoy en mi mejor momento, estoy ojeroso, cansado, con problemas, con estrés, descuidado y mi físico no es bonito".

El mensaje dejó en evidencia un profundo bajón anímico y una mirada muy crítica sobre sí mismo, exponiendo la baja autoestima que estaría atravesando luego de la ruptura amorosa.

Qué sentimientos expresó Luck Ra en sus redes sociales tras terminar su noviazgo con La Joaqui

Pero claro que eso no fue todo, porque entre los distintos reposteos también hubo uno que fue interpretado como una señal de arrepentimiento de Luck Ra de haber dejado a La Joaqui. El clip, acompañado por la imagen de una joven llorando, incluía la frase: "Lo que suena en mi cabeza cuando veo que todo me quedó grande. Mis estudios, ser feliz, el amor, absolutamente todo".

A esa publicación se sumó otra que volvió a reflejar el peso de los sentimientos que aún conserva por su expareja. En el video podía leerse: "Otro día más tratando de borrar de mi mente algo que sigue viviendo en mi corazón". La frase dejó entrever que, pese a haber sido él quien tomó la decisión de terminar el vínculo, todavía no logra desprenderse emocionalmente de la historia que compartió con la referente del género urbano.

Como cierre de esta serie de publicaciones, Luck Ra reposteó un último video con un mensaje esperanzador y una reflexión sobre su propia persona: "Algún día me tiene que ir bien, yo no soy un mal hombre".

Así, sin brindar entrevistas ni hacer declaraciones públicas, el cantante expuso a través de sus redes sociales el complejo presente emocional que atraviesa tras separarse de La Joaqui, una relación que llegó a su fin debido a que ambos proyectaban caminos distintos para su futuro. Aun así, sus publicaciones no pasaron inadvertidas y varios usuarios cuestionaron el tono de tristeza de sus mensajes, recordándole que fue él quien tomó la decisión de terminar el noviazgo.