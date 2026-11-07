Qué ver en Disney+: se estrenó "Backrooms: sin salida", una de las películas más comentadas de 2026

Luego de su exitoso paso por los cines, la película de ciencia ficción y terror acaba de estrenarse en Disney+.
Disney+: se estrenó "Backrooms: sin salida", una de las películas más comentadas de 2026. (Fotos: Archivo)
La película de ciencia ficción y terror está protagonizada por Chiwetel Ejiofor como Clark, junto a Renate Reinsve, Mark Duplass y Avan Jogia. Kane Parsons dirige la película, basada en la serie web que él mismo creó, con guion de Will Soodik y producción de Kori Adelson, Michael Clear, Dan Cohen e Chris Ferguson.