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Qué ver en Disney+: se estrenó "Backrooms: sin salida", una de las películas más comentadas de 2026

Luego de su exitoso paso por los cines, la película de ciencia ficción y terror acaba de estrenarse en Disney+.

Disney+: se estrenó Backrooms: sin salida

Disney+: se estrenó "Backrooms: sin salida", una de las películas más comentadas de 2026. (Fotos: Archivo)

Una grieta resplandeciente en la pared cambia por completo la vida de Clark, un arquitecto fracasado y dueño de una mueblería en apuros. Lo que parece una sutil falla en el tejido de la realidad pronto da paso a lo imposible en Backrooms: sin salida, que desde ahora puede verse en Disney+.

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Moana, la emocionante película de acción real, se estrena exclusivamente en Disney+. (Foto: Gentileza Disney)

La película de ciencia ficción y terror está protagonizada por Chiwetel Ejiofor como Clark, junto a Renate Reinsve, Mark Duplass y Avan Jogia. Kane Parsons dirige la película, basada en la serie web que él mismo creó, con guion de Will Soodik y producción de Kori Adelson, Michael Clear, Dan Cohen e Chris Ferguson.

Tráiler doblado de Backrooms: sin salida

En pocas palabras

  • Estreno en Disney+: La película de ciencia ficción y terror "Backrooms: sin salida" ya está disponible en la plataforma.
  • Sinopsis: Un arquitecto descubre una grieta que lo transporta a lo imposible.
  • Elenco y dirección: Protagonizada por Chiwetel Ejiofor y dirigida por Kane Parsons.
Resumen generado por Thinkindot AI
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