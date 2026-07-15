¿Se le escapó? El comentario del papá de Rodrigo De Paul que avivó los rumores de casamiento con Tini

Ante la pregunta, Roberto De Paul no confirmó oficialmente ningún dato, aunque su reacción despertó nuevas especulaciones entre los seguidores de la pareja. Con una sonrisa y tratando de esquivar una respuesta concreta, expresó: "Mirá, Vero... sí, no... emm... yo todavía no recibí ninguna invitación".

Aunque intentó mantener cierta reserva sobre la información privada de su hijo, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que el esperado anuncio pueda estar más cerca de lo que muchos imaginan. Además, el papá del futbolista explicó que su opinión está basada en lo que observa sobre la relación entre Rodrigo y Tini.

"Todavía no me invitaron a ningún lado, pero por lo que leo y veo, yo creo que se van a casar. No sé cuándo, pero en algún momento supongo", manifestó durante la entrevista.

Si bien sus declaraciones no funcionan como una confirmación oficial de compromiso, el comentario de una persona tan cercana al jugador rápidamente generó repercusión entre los fanáticos de la pareja, que siguen atentos cada detalle sobre una posible boda.

Ahora, con la semifinal del Mundial 2026 como el gran foco de atención, muchos se preguntan si, una vez finalizada la competencia, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel finalmente anunciarán la noticia que todos esperan.

Cuánto se emocionó Rodrigo del Paul al hablar del apoyo de Tini Stoessel a la Selección argentina

La consolidada relación sentimental entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a quedar en el centro de la escena luego del último partido de la Selección argentina en el Mundial 2026. Durante el fin de semana, la cantante viajó nuevamente hasta Kansas para estar presente en el encuentro ante Suiza por los cuartos de final y acompañar al mediocampista de la Scaloneta en una instancia decisiva del torneo.

Como ocurrió en anteriores compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la artista estuvo alentando desde las tribunas junto a su familia. Luego de la victoria de la Albiceleste, De Paul habló sobre el rol fundamental que tiene su pareja en este momento tan importante de su carrera.

En una entrevista con Cadena 3 de Córdoba, el jugador destacó la presencia constante de Tini en cada partido y expresó: “Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo”. Además, visiblemente movilizado por la situación, reconoció: “No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón”.

Con mucho cariño, el volante de la Selección completó sus palabras sobre la cantante: “Es una gran mujer, mi gran compañera…”. La relación entre ambos también se caracteriza por el acompañamiento fuera del ámbito deportivo, ya que De Paul estuvo presente en momentos importantes de la carrera musical de Tini, al igual que ella lo acompaña en sus desafíos futbolísticos.

En los últimos días, la artista publicó en sus redes sociales distintas postales desde Estados Unidos, donde se la pudo ver compartiendo tiempo con el futbolista y celebrando junto a él los avances de la Selección en el Mundial 2026.