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¿Se le escapó? El comentario del papá de Rodrigo De Paul que avivó los rumores de casamiento con Tini

Roberto, el padre de Rodrigo De Paul habló sobre el futuro de su hijo junto a Tini Stoessel y con su comentario ¿terminó confirmando la fecha de casamiento del futbolista y la cantante?

15 jul 2026, 12:42
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¿Se le escapó? El comentario del papá de Rodrigo De Paul que avivó los rumores de casamiento con Tini

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¿Se le escapó? El comentario del papá de Rodrigo De Paul que avivó los rumores de casamiento con Tini

¿Se le escapó? El comentario del papá de Rodrigo De Paul que avivó los rumores de casamiento con Tini

En medio de la expectativa por la semifinal de la Copa Mundial 2026 que enfrentará a la Selección argentina contra Inglaterra este miércoles, Roberto De Paul, padre de Rodrigo De Paul, sorprendió al referirse públicamente al futuro sentimental de su hijo y Tini Stoessel durante una entrevista por videollamada con Sería Increíble, el ciclo de streaming de OLGA.

La comunicación se dio en el marco del programa que actualmente llevan adelante Leo Montero y Verónica Lozano, debido a que Naty Jota se encuentra en Estados Unidos realizando la cobertura del torneo para la plataforma. En un principio, la conversación estuvo enfocada en el presente del equipo dirigido por Lionel Scaloni y en el trascendental encuentro que se disputará esta tarde desde las 16 horas (horario argentino).

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Foto: Reuters 

Sin embargo, una consulta de la conductora modificó por completo el eje de la charla y llevó la atención hacia uno de los temas que más interés genera alrededor del mediocampista argentino: la posibilidad de una boda con la cantante.

Con total naturalidad, Verónica Lozano decidió preguntarle directamente al padre del futbolista por los rumores que desde hace tiempo vinculan a la pareja con un futuro casamiento. "¿Hay casamiento o no?", quiso saber la conductora, dejando sobre la mesa la versión que viene circulando hace meses.

Ante la pregunta, Roberto De Paul no confirmó oficialmente ningún dato, aunque su reacción despertó nuevas especulaciones entre los seguidores de la pareja. Con una sonrisa y tratando de esquivar una respuesta concreta, expresó: "Mirá, Vero... sí, no... emm... yo todavía no recibí ninguna invitación".

Aunque intentó mantener cierta reserva sobre la información privada de su hijo, sus palabras dejaron abierta la posibilidad de que el esperado anuncio pueda estar más cerca de lo que muchos imaginan. Además, el papá del futbolista explicó que su opinión está basada en lo que observa sobre la relación entre Rodrigo y Tini.

"Todavía no me invitaron a ningún lado, pero por lo que leo y veo, yo creo que se van a casar. No sé cuándo, pero en algún momento supongo", manifestó durante la entrevista.

Si bien sus declaraciones no funcionan como una confirmación oficial de compromiso, el comentario de una persona tan cercana al jugador rápidamente generó repercusión entre los fanáticos de la pareja, que siguen atentos cada detalle sobre una posible boda.

Ahora, con la semifinal del Mundial 2026 como el gran foco de atención, muchos se preguntan si, una vez finalizada la competencia, Rodrigo De Paul y Tini Stoessel finalmente anunciarán la noticia que todos esperan.

Cuánto se emocionó Rodrigo del Paul al hablar del apoyo de Tini Stoessel a la Selección argentina

La consolidada relación sentimental entre Tini Stoessel y Rodrigo De Paul volvió a quedar en el centro de la escena luego del último partido de la Selección argentina en el Mundial 2026. Durante el fin de semana, la cantante viajó nuevamente hasta Kansas para estar presente en el encuentro ante Suiza por los cuartos de final y acompañar al mediocampista de la Scaloneta en una instancia decisiva del torneo.

Como ocurrió en anteriores compromisos del equipo dirigido por Lionel Scaloni, la artista estuvo alentando desde las tribunas junto a su familia. Luego de la victoria de la Albiceleste, De Paul habló sobre el rol fundamental que tiene su pareja en este momento tan importante de su carrera.

En una entrevista con Cadena 3 de Córdoba, el jugador destacó la presencia constante de Tini en cada partido y expresó: “Siempre está en todos los partidos. Sufre más que yo”. Además, visiblemente movilizado por la situación, reconoció: “No puedo hablar mucho de ella porque la verdad que me emociono un montón”.

Con mucho cariño, el volante de la Selección completó sus palabras sobre la cantante: “Es una gran mujer, mi gran compañera…”. La relación entre ambos también se caracteriza por el acompañamiento fuera del ámbito deportivo, ya que De Paul estuvo presente en momentos importantes de la carrera musical de Tini, al igual que ella lo acompaña en sus desafíos futbolísticos.

En los últimos días, la artista publicó en sus redes sociales distintas postales desde Estados Unidos, donde se la pudo ver compartiendo tiempo con el futbolista y celebrando junto a él los avances de la Selección en el Mundial 2026.

     

 

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