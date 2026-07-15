Con la llegada de agosto de 2026, miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consultan si la Tarjeta Alimentar tendrá una nueva actualización en sus montos.
La Asignación Universal por Hijo tendrá una nueva actualización por inflación, pero la Tarjeta Alimentar no se rige por la movilidad de ANSES y, por ahora, no tendría un aumento confirmado.
Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se cobrará en agosto y qué diferencia tiene con la AUH
Con la llegada de agosto de 2026, miles de beneficiarios de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) consultan si la Tarjeta Alimentar tendrá una nueva actualización en sus montos.
El beneficio alimentario tuvo un aumento meses atrás, pero a diferencia de la Asignación Universal por Hijo (AUH), no cuenta con un mecanismo de actualización automática vinculado al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Hasta el momento, no existe un anuncio oficial que confirme una suba de la Tarjeta Alimentar para agosto de 2026. Por lo tanto, los montos continuarían sin modificaciones, salvo que el Gobierno disponga una actualización extraordinaria.
De mantenerse los valores actuales, la Tarjeta Alimentar se pagará de acuerdo con la cantidad de hijos registrados:
El pago se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere realizar ningún trámite adicional.
Mientras la Tarjeta Alimentar no tendría una actualización confirmada, la AUH sí recibirá un nuevo incremento mensual por la fórmula de movilidad basada en el IPC.
Con el aumento del 1,9%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo ascenderá en agosto a $150.861,90 por cada hijo.
Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de la prestación de manera mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el esquema de vacunación de los menores.
Los montos de la AUH en agosto quedarán de la siguiente manera:
Una de las principales dudas de los beneficiarios es si la Tarjeta Alimentar sube automáticamente cuando aumenta la AUH. La respuesta es no.
Ambas prestaciones se cobran junto con la asistencia de ANSES, pero tienen mecanismos diferentes. Mientras la AUH se actualiza mensualmente según la movilidad previsional, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones del Gobierno nacional.
Por ahora, agosto llegará con un aumento para la AUH, pero sin una nueva actualización anunciada para la ayuda alimentaria.