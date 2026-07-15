Tarjeta Alimentar ANSES: cuánto se cobrará en agosto y qué diferencia tiene con la AUH

Familias con un hijo: $72.250.

Familias con dos hijos: $113.299.

Familias con tres hijos o más: $149.425.

El pago se acredita automáticamente junto con la AUH y no requiere realizar ningún trámite adicional.

AUH ANSES agosto 2026: cuánto cobrarán los beneficiarios con el aumento

Mientras la Tarjeta Alimentar no tendría una actualización confirmada, la AUH sí recibirá un nuevo incremento mensual por la fórmula de movilidad basada en el IPC.

Con el aumento del 1,9%, el monto bruto de la Asignación Universal por Hijo ascenderá en agosto a $150.861,90 por cada hijo.

Como ocurre habitualmente, ANSES deposita el 80% de la prestación de manera mensual, mientras que el 20% restante queda retenido hasta que el titular presente la Libreta AUH, documento que acredita la asistencia escolar, los controles de salud y el esquema de vacunación de los menores.

Los montos de la AUH en agosto quedarán de la siguiente manera:

AUH bruta: $150.861,90.

$150.861,90. Pago mensual (80%): $120.689,52.

$120.689,52. Monto retenido (20%): $30.172,38.

¿La Tarjeta Alimentar aumenta junto con la AUH?

Una de las principales dudas de los beneficiarios es si la Tarjeta Alimentar sube automáticamente cuando aumenta la AUH. La respuesta es no.

Ambas prestaciones se cobran junto con la asistencia de ANSES, pero tienen mecanismos diferentes. Mientras la AUH se actualiza mensualmente según la movilidad previsional, la Tarjeta Alimentar depende de decisiones del Gobierno nacional.

Por ahora, agosto llegará con un aumento para la AUH, pero sin una nueva actualización anunciada para la ayuda alimentaria.