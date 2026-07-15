Fernanda Iglesias fulminó a Florencia Peña por una revelación inesperada sobre Luzu TV: "Es una...".

Nancy Duré, una de sus compañeras, la respaldó aunque con moderación: "Debe ser horrible que te den con todo lo que le dieron. Se le sumó el hate de la política, el del fútbol y los demás, pero si vos tirás lo del juicio como para presionar a Nico (Occhiato) en medio del momento que estaba viviendo, me parece que no está bien".

Florencia Peña cambió de parecer respecto a lo que sucedería con Luzu. Si bien en un primer momento Fernando Burlando confirmó que se iniciarían acciones legales en contra del streaming, la actriz salió a rebatirlo. Dijo que su intención "siempre fue acercar las partes" y dio a entender que su abogado jamás pensó lo contrario.

Esta contradicción fue lo que indignó a Fernanda, que siente que se usó un tema serio como promoción y que, al final, todo quedó en la nada.

¿Flor Peña y Marley vuelven a Luzu TV?

En Lape Club Social (América TV) revelaron que Nico Occhiato y Florencia Peña tuvieron una comunicación y que avanza un acuerdo tras la demanda por 750 millones de pesos que la actriz quería iniciarle al fundador de Luzu TV por su abrupta desvinculación. Según contó Luis Bremer en el programa de Sergio Lapegüe, Marley ofició como mediador para intentar acercar posiciones entre ambos.

El panelista explicó que Occhiato aceptó el acercamiento por el cambio en el humor de las redes sociales, que en un principio criticaban a Peña pero luego giraron a su favor, y porque además de la demanda pesa el hecho de que ella es una artista popular y la única despedida en todo el escándalo. Precisó que la primera llamada entre ambos fue tensa, pero que luego lograron hablar en buenos términos.

Consultado sobre si Luzu volvería a contratarla, Bremer aclaró que no sería necesario porque el contrato preexistente todavía no se disolvió, y deslizó que el programa que compartía con Marley podría volver antes de lo esperado, incluso antes de la definición del Mundial. La nota también repasa la tensión que generó el conflicto en la relación entre Peña y Marley, luego de que el conductor se mantuviera en silencio durante el escándalo pese a que, según Marina Calabró y Guido Záffora, ella siempre lo había defendido públicamente.