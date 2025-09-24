Dolor por la muerte de una joven promesa del básquet: jugaba en el club de Manu Ginóbili

El accidente en la Ruta 51

El siniestro se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando un automóvil en el que viajaba la familia colisionó con un camión. Las causas aún son materia de investigación. Tras el impacto, el vehículo menor se incendió y dos de sus ocupantes quedaron atrapados, falleciendo calcinados en el lugar.

El tercer tripulante, Ariel Gastón Asspel, de 50 años, logró salir por sus propios medios y fue trasladado al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz” de Laprida, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El conductor del camión, identificado como José Federico Fernández, de 55 años, resultó ileso.

comubdn

La Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada hasta pasadas las 8 de la mañana. Personal de Policía Científica trabajó varias horas en el lugar para establecer las causas del choque e identificar a las víctimas.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Laprida (unidades 9 y 10), efectivos de Seguridad Vial, personal del Destacamento San Jorge, médicos del hospital local y Policía Científica de Azul.