LUTO

Dolor por la muerte de una joven promesa del básquet: jugaba en el club de Manu Ginóbili

El joven basquetbolista Joaquín Asspel Grill tenía 14 años y murió junto a su madre en un trágico accidente en la Ruta 51. El Club Bahiense del Norte y toda la comunidad deportiva de Bahía Blanca expresaron su conmoción y dolor.

básquet bahiense atraviesa horas de profundo dolor tras la tragedia ocurrida en la Ruta Provincial 51, en jurisdicción de Laprida. Joaquín Asspel Grill, de 14 años, jugador del Club Bahiense del Norte, y su madre, Verónica Grill, de 54, perdieron la vida en un violento choque.

Joaquín integraba la categoría U15 del club donde dio sus primeros pasos Manu Ginóbili, una institución emblemática de Bahía Blanca. Su repentina muerte generó gran conmoción en la comunidad deportiva local.

“Con profundo dolor informamos el fallecimiento en un accidente de tránsito de nuestro jugador Joaquín Asspel Grill, mientras viajaba con su familia en la Ruta Provincial 51. Acompañamos y abrazamos fuerte a sus seres queridos en este doloroso momento”, expresó la institución en un comunicado. Además, confirmó que las instalaciones permanecerán cerradas en señal de duelo.

La Asociación Bahiense de Básquet también se sumó a las condolencias: “Nos unimos al dolor de toda la comunidad deportiva del Club Bahiense del Norte y hacemos llegar nuestro apoyo a familiares, allegados y amigos”.

El accidente en la Ruta 51

El siniestro se produjo alrededor de las 6 de la mañana, cuando un automóvil en el que viajaba la familia colisionó con un camión. Las causas aún son materia de investigación. Tras el impacto, el vehículo menor se incendió y dos de sus ocupantes quedaron atrapados, falleciendo calcinados en el lugar.

El tercer tripulante, Ariel Gastón Asspel, de 50 años, logró salir por sus propios medios y fue trasladado al Hospital Municipal “Pedro S. Sancholuz” de Laprida, donde permanece en terapia intensiva con pronóstico reservado.

El conductor del camión, identificado como José Federico Fernández, de 55 años, resultó ileso.

La Ruta Provincial 51 permaneció totalmente cortada hasta pasadas las 8 de la mañana. Personal de Policía Científica trabajó varias horas en el lugar para establecer las causas del choque e identificar a las víctimas.

En el operativo participaron Bomberos Voluntarios de Laprida (unidades 9 y 10), efectivos de Seguridad Vial, personal del Destacamento San Jorge, médicos del hospital local y Policía Científica de Azul.

