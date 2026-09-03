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Ricardo Darín cuestionó la actitud de la Selección en la final del Mundial y defendió a Messi

Ricardo Darín analizó el desempeño del equipo nacional en el partido decisivo ante España y salió al cruce de las críticas recibidas por el capitán argentino.

3 sept 2026, 12:12
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Ricardo Darín cuestionó la actitud de la Selección en la final del Mundial y defendió a Messi

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Ricardo Darín cuestionó la actitud de la Selección en la final del Mundial y defendió a Messi

Ricardo Darín analizó la final del Mundial que disputó la Selección argentina ante España y cuestionó la actitud del equipo antes y durante el encuentro. El actor, que mantiene un vínculo cercano con el país europeo, se refirió al tema en una entrevista con Carlos Herrera para la radio COPE, en España, donde además defendió a Lionel Messi de las críticas recibidas tras el resultado.

Darín recordó las sensaciones que le generó el equipo argentino al ingresar al campo de juego, remarcando que tuvo una percepción distinta a la que suele caracterizar a la Selección en las instancias decisivas: "Cuando pisaron el campo de juego tenían una actitud rara. Yo he visto miles de arengas previas a un partido de esa magnitud. Siempre fue un equipo arengador, incluso exagerado, si se quiere, como somos los argentinos. Eso no ocurrió".

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Según explicó, esa falta de intensidad previa al partido fue una de las primeras señales que le llamaron la atención. El actor agregó que, tras el desarrollo del encuentro, se generó una repercusión negativa en redes sociales y medios de comunicación que calificó como bastante fea.

El actor defendió a Messi frente a los cuestionamientos y recordó que el futbolista ya había tomado una decisión sobre su futuro en el equipo nacional: "Que se queden tranquilos, ahora Messi no va a jugar nunca más en la Selección. Esa gente puede irse a descansar".

Finalmente, Darín cuestionó el rol de ciertos sectores durante el desarrollo del certamen, al afirmar que "han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así". Además, expresó su desacuerdo con las declaraciones del seleccionador español Luis de la Fuente sobre la dureza de los encuentros, y defendió que el fútbol es un deporte que se nutre del talento, la técnica y la adrenalina.

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La carta que escribió Messi para anunciar su retiro de la Selección

El 31 de agosto, Lionel Messi hizo oficial su retiro de la Selección argentina a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, escrita a mano el 21 de julio, dos días después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España. En el texto, el capitán aseguró que se trató de una decisión que dolió y duele en el alma, aunque entiende que es el momento, y remarcó que se vació, ya no tiene más para dar y que detrás vienen chicos muy grandes que merecen estar. Messi también reveló que el reciente fallecimiento de su padre lo dejó más convencido de la decisión, y cerró el mensaje con agradecimientos a su familia, entrenadores y compañeros, además de un párrafo final de despedida a los hinchas argentinos.

     

 

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