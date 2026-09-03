Ricardo Darín cuestionó la actitud de la Selección en la final del Mundial y defendió a Messi

Finalmente, Darín cuestionó el rol de ciertos sectores durante el desarrollo del certamen, al afirmar que "han hecho mucha fuerza para entorpecer y embarrar algo que no debería haber sido así". Además, expresó su desacuerdo con las declaraciones del seleccionador español Luis de la Fuente sobre la dureza de los encuentros, y defendió que el fútbol es un deporte que se nutre del talento, la técnica y la adrenalina.

Ricardo Darín arrasa en Netflix con su mejor película y todos la están comentando. (Foto: Archivo)

La carta que escribió Messi para anunciar su retiro de la Selección

El 31 de agosto, Lionel Messi hizo oficial su retiro de la Selección argentina a través de una emotiva carta publicada en sus redes sociales, escrita a mano el 21 de julio, dos días después de la derrota en la final del Mundial 2026 ante España. En el texto, el capitán aseguró que se trató de una decisión que dolió y duele en el alma, aunque entiende que es el momento, y remarcó que se vació, ya no tiene más para dar y que detrás vienen chicos muy grandes que merecen estar. Messi también reveló que el reciente fallecimiento de su padre lo dejó más convencido de la decisión, y cerró el mensaje con agradecimientos a su familia, entrenadores y compañeros, además de un párrafo final de despedida a los hinchas argentinos.