HBO Max anunció la llegada exclusiva de "Supergirl": cuándo se estrena la película

La película fue escrita por Ana Nogueira y dirigida por Craig Gillespie. Los ejecutivos de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, produjeron la película, que está basada en el personaje Supergirl, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. La película es producida ejecutivamente por Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

Supergirl se une al catálogo de películas y animaciones de DC Studios en HBO Max el 10 de septiembre.

Tráiler doblado de Supergirl