En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
HBO Max
película
ESTRENOS

HBO Max anunció la llegada exclusiva de "Supergirl": cuándo se estrena la película

"Supergirl" se une al catálogo de películas y animaciones de DC Studios en HBO Max y es uno de los estrenos más esperados del año.

Banner Seguinos en google DESK
HBO Max anunció la llegada exclusiva de Supergirl: cuándo se estrena la película. (Foto: Gentileza HBO)

HBO Max anunció la llegada exclusiva de "Supergirl": cuándo se estrena la película. (Foto: Gentileza HBO)

HBO Max anunció la llegada exclusiva de Supergirl el jueves, 10 de septiembre, en la plataforma. La película de DC Studios también se estrenará en el canal HBO el sábado, 12 de septiembre, a las 21horas.

Leé también HBO Max anuncia el estreno mundial de War, su nueva serie dramática de 8 episodios
HBO Max anuncia el estreno mundial de War, su nueva serie dramática de 8 episodios. (Foto: Archivo)

En su vuelo inaugural hacia el nuevo Universo Cinematográfico DC, Supergirl revela el origen de la nómada interplanetaria Kara Zor-El, conocida como Supergirl, prima de Kal-El, Superman. Testaruda, astuta y frecuentemente imprudente, Supergirl irradia un heroísmo completamente suyo.

Cuando un adversario inesperado y despiadado ataca cerca de casa, Kara se une con reluctancia con una compañera inesperada. Juntas, emprenden un viaje épico e intergaláctico, luchando por equilibrar la necesidad de venganza con la búsqueda de justicia y salvar la vida de Krypto, el mejor amigo de Kara. Finalmente, Supergirl probará que hacer el bien puede ser difícil… y no siempre es agradable.

El elenco incluye a Milly Alcock, Matthias Schoenaerts, Eve Ridley, David Krumholtz, Emily Beecham, David Corenswet y Jason Momoa.

La película fue escrita por Ana Nogueira y dirigida por Craig Gillespie. Los ejecutivos de DC Studios, Peter Safran y James Gunn, produjeron la película, que está basada en el personaje Supergirl, creado por Jerry Siegel y Joe Shuster. La película es producida ejecutivamente por Nigel Gostelow, Chantal Nong Vo y Lars P. Winther.

Supergirl se une al catálogo de películas y animaciones de DC Studios en HBO Max el 10 de septiembre.

Tráiler doblado de Supergirl

En pocas palabras

  • HBO Max: Anunció la llegada exclusiva de "Supergirl" el 10 de septiembre.
  • Sinopsis: La película narra el origen de Kara Zor-El, prima de Superman, y su lucha por la justicia.
  • Elenco: Incluye a Milly Alcock, David Corenswet y Jason Momoa.
Resumen generado por Thinkindot AI
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
HBO Max película
Notas relacionadas
The Pitt vuelve a HBO Max con la tercera temporada de la serie y revela un adelanto
La serie de "Harry Potter y la piedra filosofal" en HBO Max estrenó su nuevo tráiler
Confirmado: se "perdonan" todas las deudas con tarjeta por un año y se podrán pagar en hasta 72 cuotas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar