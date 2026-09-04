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HBO Max estrena "En el camino", la película seleccionada para la próxima entrega de los Oscar

Disponible en HBO Max, el aclamado filme de David Pablos representará a México en la carrera por la nominación a los premios Oscar como Mejor Película Internacional.

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HBO Max estrena En el camino

HBO Max estrena "En el camino", la película seleccionada para la próxima entrega de los Oscar. (Foto: Gentileza HBO)

Este viernes 4 de septiembre llega a HBO Max En el camino, la aclamada película escrita y dirigida por David Pablos, que se ha consolidado como uno de los títulos mexicanos más destacados del año.

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Elogiada por la crítica internacional y seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la carrera por la nominación a Mejor Película Internacional en la próxima entrega de los Oscars®, En el camino suma grandes reconocimientos. Ganó el premio a Mejor Película en la sección Orizzonti de la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y acumula 13 nominaciones para la 68.ª edición de los Premios Ariel, el máximo galardón de la industria cinematográfica mexicana siendo la película más nominada para esta entrega.

(Foto: Gentileza HBO).

(Foto: Gentileza HBO).

La película sigue a Veneno, intepretado por Victor Prieto, un joven nómada que sobrevive intercambiando favores sexuales por dinero, que conoce a Muñeco, interpretado por Osvaldo Sánchez, un hombre solitario marcado por un pasado peligroso. Enmarcada por la imponente geografía del desierto del norte de México, la película explora el amor, la intimidad y las masculinidades a través de un vínculo tan inesperado como transformador.

En el camino, es una producción de Animal de Luz con Inna Payán, Luis Salinas, Diego Luna y Enrique Nava como productores.

(Foto: Gentileza HBO).

(Foto: Gentileza HBO).

No te pierdas el estreno de En el camino este 4 septiembre en HBO Max, la plataforma que acerca a su audiencia 52 semanas de historias únicas de alta calidad durante todo el año.

Tráiler oficial de En el camino en HBO Max

En pocas palabras

  • HBO Max estrena: "En el camino", seleccionada para los Oscar.
  • Reconocimientos: Ganó Mejor Película en Venecia y suma 13 nominaciones a los Ariel.
  • Trama: Explora el vínculo entre un joven nómada y un hombre solitario en el desierto.
Resumen generado por Thinkindot AI
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