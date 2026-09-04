HBO Max estrena "En el camino", la película seleccionada para la próxima entrega de los Oscar

Elogiada por la crítica internacional y seleccionada por la Academia Mexicana de Artes y Ciencias Cinematográficas (AMACC) para representar a México en la carrera por la nominación a Mejor Película Internacional en la próxima entrega de los Oscars®, En el camino suma grandes reconocimientos. Ganó el premio a Mejor Película en la sección Orizzonti de la 82.ª edición del Festival Internacional de Cine de Venecia y acumula 13 nominaciones para la 68.ª edición de los Premios Ariel, el máximo galardón de la industria cinematográfica mexicana siendo la película más nominada para esta entrega.