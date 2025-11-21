Desafío matemático para resolver en menos de 15 segundos: 150 × 5 + 15 - (5² + 25 + 150) - 100

El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 150 × 5 + 15 - (5² + 25 + 150) - 100.
El desafío matemático debe resolverse siguiendo la regla PEMDAS: primero paréntesis, luego exponentes, después multiplicaciones y divisiones, y por último sumas y restas.
El siguiente desafío matemático pone a prueba la atención y el razonamiento lógico. La consigna consiste en resolver correctamente esta expresión numérica: 150 × 5 + 15 - (5² + 25 + 150) - 100.
Para llegar al resultado correcto hay que respetar la jerarquía de operaciones establecida por la regla PEMDAS, que corresponde a Paréntesis, Exponentes, Multiplicaciones y Divisiones (de izquierda a derecha), y finalmente Sumas y Restas (también de izquierda a derecha).
El objetivo es resolver el ejercicio en menos de 15 segundos. ¡El desafío comienza ahora!
Exponente:
Primero se resuelve la potencia.
5² = 25
Paréntesis:
Luego se realizan las operaciones dentro del paréntesis.
(25 + 25 + 150) = 200
Multiplicación:
Después se calcula la multiplicación.
150 × 5 = 750
Sumas y restas (de izquierda a derecha):
Finalmente, se hacen las operaciones restantes siguiendo el orden.
750 + 15 - 200 - 100 =