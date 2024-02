"Dura todo el día y tiene rico olor": mostró el truco definitivo y casero para evitar mosquitos

Embed

El truco consiste en la siguiente receta, utilizando productos que generalmente se encuentran en cualquier hogar o pueden adquirirse fácilmente en un almacén de barrio:

Una taza de agua. Esencia de vainilla. Un atomizador. Algodón.

La usuaria detalla los pasos a seguir: "Primero, media taza de agua. Le agregamos cinco cucharaditas de esencia de vainilla. Lo ponés en un atomizador, y si no tenés eso, agarrás un pedazo de rollo de cocina (papel) o un algodón, y lo humedecés". Este sencillo proceso convierte elementos cotidianos en un efectivo repelente para mosquitos.

@roanba97 asegura que el truco no solo es eficaz contra los mosquitos, sino que también deja un agradable olor en la piel. "No te pica más un mosquito. Y el olor que te deja es hermoso. No se te van a acercar las moscas ni las abejas, así que no tengan miedo", afirma la creadora del método.

La tiktoker destaca la duración del efecto repelente: "Te deja un olor riquísimo y esto te dura todo el día, así que pónganlo a prueba y van a ver cómo los mosquitos no van a volver más a picarlos". La simplicidad y la accesibilidad de los ingredientes hacen que este truco casero se convierta en una opción atractiva para aquellos que buscan alternativas naturales y económicas.