ASTROLOGÍA

Durante el brindis, algo puede cambiar: el ritual que tenés que hacer durante el brindis en Navidad para atraer el amor y la abundancia

El momento del brindis navideño concentra una fuerte carga simbólica y emocional. Según la astrología, ese instante puede transformarse en un ritual clave para atraer amor y abundancia, siempre que se realice con conciencia e intención.

La Navidad no es solo una celebración familiar o social. Desde una mirada astrológica y simbólica, es un punto de cierre y apertura: se despide un ciclo y se empieza a gestar otro. En este contexto, el brindis se convierte en uno de los momentos más potentes de la noche, no solo por su carga emocional, sino también por su valor ritual.

Foto: Ideogram. Todo esto es lo que dice la astrología de la Navidad.

El Sol ya transita Capricornio, signo vinculado a los objetivos, la construcción a largo plazo y la responsabilidad con lo que se desea manifestar. Esta energía invita a dejar atrás lo que no funcionó y a sembrar intenciones concretas para el año que comienza. Por eso, el brindis navideño —cuando muchas personas se reúnen con un mismo propósito— puede funcionar como un canal energético poderoso.

Por qué el brindis es un momento clave

Desde lo simbólico, levantar la copa representa un acto de afirmación: agradecer lo vivido y abrirse a lo que viene. En astrología, los rituales no se basan en la magia instantánea, sino en la intención consciente alineada con el momento energético. Navidad reúne tres elementos fundamentales: emoción, intención y cierre de ciclo.

Cuando el deseo se formula desde un lugar claro y sincero, se convierte en una semilla. El brindis actúa como el gesto que activa esa siembra.

El ritual paso a paso

Este ritual es simple y no requiere elementos especiales. Justamente, su fuerza está en la intención y en el momento elegido.

1. Elegir la intención antes del brindis

Antes de levantar la copa, es importante tener claro qué se quiere atraer. Puede ser amor (en cualquiera de sus formas), abundancia material, estabilidad emocional o apertura a nuevas oportunidades. La clave es no pedir desde la carencia, sino desde el merecimiento.

2. Conectar con la emoción

Durante el brindis, sostener la copa con ambas manos por unos segundos ayuda a anclar la intención. Respirar profundo y conectar con una sensación de gratitud, incluso por lo que todavía no llegó, potencia el ritual.

3. El deseo en silencio

La astrología sugiere que los deseos más profundos se formulen internamente. No hace falta decirlo en voz alta ni compartirlo. Pensarlo con claridad y sentirlo como posible es parte esencial del proceso.

4. El primer sorbo consciente

Al tomar el primer sorbo, la idea es imaginar que esa intención empieza a integrarse a la vida. No se trata de visualizar escenas grandilocuentes, sino de sentir calma, apertura y confianza.

Amor y abundancia: qué se activa energéticamente

El amor, desde la astrología, no se limita al vínculo de pareja. También incluye el amor propio, los lazos sanos y la capacidad de recibir. La abundancia, por su parte, no es solo dinero: es estabilidad, oportunidades y sensación de plenitud.

En un contexto regido por la energía capricorniana, los deseos que mejor se alinean con este ritual son aquellos que implican compromiso personal. No es pedir “que llegue algo”, sino habilitarse a sostenerlo cuando aparezca.

Un cierre consciente para abrir un nuevo ciclo

Navidad es un portal emocional. El brindis, lejos de ser un gesto automático, puede transformarse en un acto simbólico de gran fuerza si se realiza con presencia. La astrología recuerda que no se trata de creer o no creer, sino de usar el momento para ordenar la intención y cerrar el año con sentido.

A veces, el cambio no empieza en enero, sino en ese instante preciso en el que se levanta la copa y se elige, internamente, qué energía acompañará el próximo capítulo.

