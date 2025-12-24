En vivo Radio La Red
TERMINA EL 2025

¿Por qué siempre llueve en las fiestas? Qué dice la estadística sobre el clima de fin de año en Argentina

Cada diciembre se repite la misma queja: lluvia, humedad y tormentas justo en Navidad o Año Nuevo. ¿Es una casualidad, un mito colectivo o un patrón real?

Alerta amarilla por lluvias y nevadas: qué provincias se verán afectadas. (Foto: archivo)

Cada fin de año parece confirmarlo: el asado se arma bajo techo, los fuegos artificiales se suspenden y el brindis llega con paraguas. La frase se repite casi como un mantra: “Siempre llueve en las fiestas”. Pero ¿qué tan cierta es esa percepción? ¿Realmente diciembre concentra más lluvias que otros momentos del año o se trata de una construcción de la memoria colectiva?

La ciencia del clima y la psicología tienen algunas respuestas que ayudan a poner en contexto una de las creencias más instaladas del calendario argentino.

Qué dicen los datos: diciembre, un mes lluvioso… pero no excepcional

Desde el punto de vista meteorológico, diciembre forma parte del trimestre más húmedo del año en gran parte del país, especialmente en la región pampeana, el Litoral y el Área Metropolitana de Buenos Aires. Las estadísticas históricas muestran que los promedios de precipitación en diciembre son altos, pero no necesariamente superiores a los de enero o febrero.

En Buenos Aires, por ejemplo, diciembre suele ubicarse entre los meses con mayor cantidad de lluvia acumulada, aunque no lidera el ranking de manera constante. Lo que sí se repite es otro patrón clave: las lluvias de diciembre tienden a ser más intensas y concentradas en eventos cortos, muchas veces asociados a tormentas eléctricas.

Es decir, no llueve todos los días, pero cuando llueve, se nota. Y si ese chaparrón coincide con la noche del 24 o del 31, la experiencia queda grabada.

El clima de diciembre reúne varios ingredientes que favorecen las tormentas: altas temperaturas, mucha humedad y la llegada frecuente de frentes fríos desde el sur. Esa combinación genera inestabilidad atmosférica y aumenta la probabilidad de tormentas fuertes, con ráfagas de viento, actividad eléctrica y lluvias intensas.

A diferencia del invierno, donde las precipitaciones suelen ser más débiles y persistentes, las lluvias estivales son más abruptas. Caen en pocos minutos, interrumpen planes al aire libre y obligan a rearmar la celebración sobre la marcha. Desde el punto de vista emocional, ese impacto repentino refuerza la sensación de “siempre pasa lo mismo”.

El sesgo de la memoria: por qué recordamos más las fiestas bajo la lluvia

La psicología explica buena parte del fenómeno. El cerebro no recuerda los eventos de forma neutral: tiende a fijar con más fuerza aquellas situaciones que generan frustración, sorpresa o emociones intensas. Una Navidad lluviosa se convierte en una anécdota; una noche despejada, en cambio, pasa sin dejar huella.

A esto se suma el llamado sesgo de confirmación: una vez instalada la idea de que “siempre llueve en las fiestas”, cada episodio refuerza la creencia, mientras que los años sin lluvia se olvidan rápidamente. El resultado es una percepción distorsionada, pero muy convincente.

Además, las celebraciones de fin de año funcionan como marcadores temporales. Todo lo que ocurre en esas fechas se recuerda con mayor nitidez que un día cualquiera de enero o febrero.

¿Influye el cambio climático en esta sensación?

El calentamiento global no explica por sí solo la idea de que siempre llueve en Navidad, pero sí aporta un matiz importante. En las últimas décadas se observó un aumento en la frecuencia de eventos extremos, como lluvias intensas en cortos períodos de tiempo.

Eso no significa necesariamente que llueva más días, sino que cuando llueve, lo hace con mayor intensidad. Y ese tipo de fenómenos tiene más probabilidades de alterar una cena familiar o una fiesta al aire libre que una lluvia débil y constante.

En ese sentido, el cambio climático puede estar reforzando una percepción ya existente, amplificando el impacto de los eventos puntuales.

Diciembre es, efectivamente, un mes lluvioso y propenso a tormentas en buena parte de Argentina. Pero no existe evidencia de que las fiestas de fin de año tengan una probabilidad de lluvia significativamente mayor que otros días del verano.

Lo que sí existe es una combinación poderosa de factores climáticos, culturales y psicológicos que hacen que cada lluvia en Navidad o Año Nuevo se sienta como una confirmación irrefutable de la regla.

El clima no conspira contra las fiestas, pero tampoco ayuda demasiado. Diciembre es un mes intenso en todos los sentidos: calor, humedad, balances personales y expectativas altas. En ese contexto, cualquier tormenta parece más molesta, más inoportuna y más memorable.

