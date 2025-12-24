Navidad prohibida: ¿por qué no se celebra en Uruguay, China y Corea del Norte?

Corea del Norte es otro ejemplo extremo. Desde 2016, Kim Jong-un eliminó la Navidad del calendario y convirtió el 25 de diciembre en un homenaje al nacimiento de su abuela, Kim Jong-suk, considerada “la sagrada madre de la revolución” por el régimen.

Kim-Jong-Un-Navidad-Corea-del-Norte Kim Jong-un eliminó la Navidad en Corea del Norte.

La decisión forma parte de un control más amplio sobre la vida social y cultural, reemplazando las festividades religiosas por homenajes al liderazgo político.

En países de mayoría musulmana, como Arabia Saudita y Tayikistán, la Navidad tampoco forma parte de las celebraciones oficiales.

En Arabia Saudita, aunque no está prohibida, se desalienta su celebración pública debido a que no coincide con la tradición islámica y al uso del calendario lunar.

En Tayikistán, desde 2015, se prohíbe cualquier manifestación de la Navidad: no se permiten árboles en escuelas o universidades, comidas festivas, regalos, fuegos artificiales ni la difusión de la figura de Padre Frost, la versión rusa de Papá Noel.

Situaciones similares se viven en Brunei y Somalia, donde las autoridades consideran que la celebración no representa a la mayoría de la población.