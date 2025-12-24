Navidad prohibida: ¿por qué no se celebra en Uruguay, China y Corea del Norte?
Arabia Saudita y Tayikistán también son otros de los países donde la Navidad no forma parte de las celebraciones oficiales.
La Navidad es una festividad de origen cristiano que conmemora el nacimiento de Jesucristo y se celebra cada 25 de diciembre. Para millones de personas en el mundo, la fecha va más allá de su significado religioso: también es un momento de reuniones familiares, amistad y solidaridad. Sin embargo, esta celebración, prácticamente universal, pasa casi desapercibida en un puñado de países, donde, incluso, está limitada o prohibida.
En Uruguay, el 25 de diciembre dejó de llamarse oficialmente Navidad desde 1919, cuando el Estado decidió secularizar los feriados nacionales como parte de la separación entre Iglesia y Estado establecida en la Constitución de 1917. Hoy se conoce como Día de la Familia, aunque muchos uruguayos continúan celebrándolo como una tradición con raíces cristianas.
China, por su parte, representa un caso particular. Aunque en algunas ciudades se instalan luces y árboles como parte de un fenómeno comercial, la Navidad solo puede celebrarse de manera privada y cualquier manifestación religiosa pública está restringida por el Estado.
Los productos navideños que se exportan a Occidente no se exhiben en las calles ni en los comercios locales. La fecha no tiene reconocimiento oficial.
Corea del Norte es otro ejemplo extremo. Desde 2016, Kim Jong-un eliminó la Navidad del calendario y convirtió el 25 de diciembre en un homenaje al nacimiento de su abuela, Kim Jong-suk, considerada “la sagrada madre de la revolución” por el régimen.
La decisión forma parte de un control más amplio sobre la vida social y cultural, reemplazando las festividades religiosas por homenajes al liderazgo político.
En países de mayoría musulmana, como Arabia Saudita y Tayikistán, la Navidad tampoco forma parte de las celebraciones oficiales.
En Arabia Saudita, aunque no está prohibida, se desalienta su celebración pública debido a que no coincide con la tradición islámica y al uso del calendario lunar.
En Tayikistán, desde 2015, se prohíbe cualquier manifestación de la Navidad: no se permiten árboles en escuelas o universidades, comidas festivas, regalos, fuegos artificiales ni la difusión de la figura de Padre Frost, la versión rusa de Papá Noel.
Situaciones similares se viven en Brunei y Somalia, donde las autoridades consideran que la celebración no representa a la mayoría de la población.