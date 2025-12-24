En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Navidad
Uruguay
Curiosidades

Navidad prohibida: ¿por qué no se celebra en Uruguay, China y Corea del Norte?

Arabia Saudita y Tayikistán también son otros de los países donde la Navidad no forma parte de las celebraciones oficiales.

Navidad prohibida: ¿por qué no se celebra en Uruguay, China y Corea del Norte?

La Navidad es una festividad de origen cristiano que conmemora el nacimiento de Jesucristo y se celebra cada 25 de diciembre. Para millones de personas en el mundo, la fecha va más allá de su significado religioso: también es un momento de reuniones familiares, amistad y solidaridad. Sin embargo, esta celebración, prácticamente universal, pasa casi desapercibida en un puñado de países, donde, incluso, está limitada o prohibida.

Leé también Cambió el pronóstico del tiempo: ¿llueve en Nochebuena?
El Servicio Meteorológico Nacional actualizó sus informes en la cuenta regresiva para Nochebuena y Navidad en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

En Uruguay, el 25 de diciembre dejó de llamarse oficialmente Navidad desde 1919, cuando el Estado decidió secularizar los feriados nacionales como parte de la separación entre Iglesia y Estado establecida en la Constitución de 1917. Hoy se conoce como Día de la Familia, aunque muchos uruguayos continúan celebrándolo como una tradición con raíces cristianas.

China, por su parte, representa un caso particular. Aunque en algunas ciudades se instalan luces y árboles como parte de un fenómeno comercial, la Navidad solo puede celebrarse de manera privada y cualquier manifestación religiosa pública está restringida por el Estado.

Los productos navideños que se exportan a Occidente no se exhiben en las calles ni en los comercios locales. La fecha no tiene reconocimiento oficial.

Corea del Norte es otro ejemplo extremo. Desde 2016, Kim Jong-un eliminó la Navidad del calendario y convirtió el 25 de diciembre en un homenaje al nacimiento de su abuela, Kim Jong-suk, considerada “la sagrada madre de la revolución” por el régimen.

Kim-Jong-Un-Navidad-Corea-del-Norte
Kim Jong-un elimin&oacute; la Navidad en Corea del Norte.

Kim Jong-un eliminó la Navidad en Corea del Norte.

La decisión forma parte de un control más amplio sobre la vida social y cultural, reemplazando las festividades religiosas por homenajes al liderazgo político.

En países de mayoría musulmana, como Arabia Saudita y Tayikistán, la Navidad tampoco forma parte de las celebraciones oficiales.

En Arabia Saudita, aunque no está prohibida, se desalienta su celebración pública debido a que no coincide con la tradición islámica y al uso del calendario lunar.

En Tayikistán, desde 2015, se prohíbe cualquier manifestación de la Navidad: no se permiten árboles en escuelas o universidades, comidas festivas, regalos, fuegos artificiales ni la difusión de la figura de Padre Frost, la versión rusa de Papá Noel.

Situaciones similares se viven en Brunei y Somalia, donde las autoridades consideran que la celebración no representa a la mayoría de la población.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Navidad Uruguay China Corea del Norte
Notas relacionadas
"Esta Navidad...": el desgarrador mensaje del papá de Kim Gómez, la nena asesinada en La Plata
Cómo funcionarán los servicios públicos en CABA durante Nochebuena y Navidad
Ya se sabe si finalmente se trabaja o no el 26 de diciembre en Argentina

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar