El raro posteo del hijo de Christian Petersen en medio de la preocupante internación del chef
Christian Petersen sigue internado en San Martín de los Andes y, en medio del silencio familiar, su hijo Hans compartió un raro posteo en Instagram.
24 dic 2025, 14:58
El nombre de Christian Petersen volvió a instalarse en la agenda mediática tras su delicado estado de salud. El reconocido chef permanece internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes, aunque el panorama es incierto: su familia optó por mantener el hermetismo y no brindar detalles sobre su evolución.
En medio de ese silencio, quien decidió dar una señal fue Hans, el hijo mayor de Petersen. A través de sus redes sociales, el joven de 26 años compartió una historia en Instagram que rápidamente llamó la atención de los seguidores.
La publicación fue una selfie, con un particular filtro que espeja la imagen. En la foto se lo ve sosteniendo su celular y, justo debajo, agregó un emoji de una planta.
Para acompañar la imagen, Hans eligió musicalizar el posteo con “Follow God” de Kanye West, un tema que subraya un clima íntimo y reflexivo. La letra no pasó desapercibida: “Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien”, dice una de sus estrofas.
El título de la canción, traducido al español como “Sigue a Dios”, podría ser leído como un guiño de fe y esperanza en medio de la preocupación por la salud del chef.
¿Cuál fue la tajante actitud de la familia de Christian Petersen tras el examen toxicológico?
En las últimas horas trascendió la reacción de la familia de Christian Petersen después de que se conocieran los resultados del examen toxicológico. El informe señalaba que el chef habría consumido drogas antes de realizar la excursión en el volcán Lanín, donde sufrió una complicación cardíaca. Frente a esto, el círculo íntimo del cocinero expresó: "Estamos contentos con esa noticia".
La información fue difundida por la periodista Carla Chiarandini en el programa Lape Club Social de América TV. Desde Bariloche, la cronista relató: “Pudimos hablar con alguien cercano al entorno familiar”, y luego agregó: “Nos dijeron que está mejor, sin respirador, ya se sentó en la cama y estamos contentos con esa noticia”.
Mientras tanto, la Asociación de Guías de Montaña emitió un comunicado oficial para aclarar las versiones que circulaban sobre la salud del chef y los resultados del examen toxicológico, donde se mencionaba que habría consumido cocaína y otras sustancias antes de la actividad en la montaña.
En ese escrito, la entidad remarcó: “Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado”.
Por último, también señalaron que durante la excursión se vivió un momento de tensión: “Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”.