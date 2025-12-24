El raro posteo del hijo de Christian Petersen en medio de la preocupante internación del chef

El título de la canción, traducido al español como “Sigue a Dios”, podría ser leído como un guiño de fe y esperanza en medio de la preocupación por la salud del chef.

¿Cuál fue la tajante actitud de la familia de Christian Petersen tras el examen toxicológico?

En las últimas horas trascendió la reacción de la familia de Christian Petersen después de que se conocieran los resultados del examen toxicológico. El informe señalaba que el chef habría consumido drogas antes de realizar la excursión en el volcán Lanín, donde sufrió una complicación cardíaca. Frente a esto, el círculo íntimo del cocinero expresó: "Estamos contentos con esa noticia".

La información fue difundida por la periodista Carla Chiarandini en el programa Lape Club Social de América TV. Desde Bariloche, la cronista relató: “Pudimos hablar con alguien cercano al entorno familiar”, y luego agregó: “Nos dijeron que está mejor, sin respirador, ya se sentó en la cama y estamos contentos con esa noticia”.

Mientras tanto, la Asociación de Guías de Montaña emitió un comunicado oficial para aclarar las versiones que circulaban sobre la salud del chef y los resultados del examen toxicológico, donde se mencionaba que habría consumido cocaína y otras sustancias antes de la actividad en la montaña.

En ese escrito, la entidad remarcó: “Christian descendió en buenas condiciones generales, sin presentar ningún problema físico, arritmia ni cuadro compatible con ACV, tal como erróneamente se ha informado”.

Por último, también señalaron que durante la excursión se vivió un momento de tensión: “Christian tuvo una actitud prepotente hacia uno de los integrantes del equipo, motivo por el cual se solicitó la intervención de Gendarmería”.