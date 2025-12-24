La Matanza: discutió con su pareja, la golpeó en plena calle, la atropelló con un camión y la mató

Embed

La mujer cayó en reiteradas oportunidades y se golpeó contra el asfalto. Minutos después, el agresor vuelvió al vehículo y la embistió, provocándole la muerte en el acto. Tras el impacto, intenta huir, pero es interceptado por testigos.

Detención e imputación

De acuerdo con fuentes del caso, al momento de su aprehensión el acusado presentaba aliento etílico. La UFI Temática de Homicidios, a cargo del fiscal Adrián Arribas, ordenó su detención bajo la imputación de homicidio agravado por el vínculo y dispuso el secuestro del camión como prueba.

La investigación continúa con el análisis de los registros fílmicos y la toma de declaraciones para determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja. El imputado permanece alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia.