La Matanza: discutió con su pareja, la golpeó en plena calle, la atropelló con un camión y la mató
Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, clave para la investigación, en tanto, el acusado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
Un brutal femicidio conmocionó este martes al partido bonaerense de La Matanza, donde un hombre atacó a su pareja en la vía pública y luego la atropelló con el camión que utilizaba para el transporte de bananas. Toda la secuencia quedó registrada por una cámara de seguridad, clave para la investigación, en tanto, el acusado fue detenido y quedó a disposición de la Justicia.
El hecho ocurrió en las inmediaciones del Mercado Central, ante la mirada de peatones y automovilistas. Un testigo de 43 años alertó al 911 tras presenciar una agresión que culminó de manera fatal en la intersección de Circunvalación y Del Cultivo. Al arribar, personal policial constató que una mujer yacía sin vida sobre el asfalto y que un hombre había sido retenido por vecinos a pocos metros del lugar.
La víctima fue identificada como María Luzmar Caiti Rivero, de 36 años, de nacionalidad boliviana. Según la reconstrucción preliminar, el agresor, su pareja, la golpeó durante varios minutos y luego la atropelló de forma directa. El vehículo involucrado fue un Volvo 420, con patente boliviana, que transportaba bananas.
Las cámaras de seguridad cercanas captaron los tres minutos completos del ataque. En las imágenes se observa una discusión que escala rápidamente: el hombre desciende del camión y comienza a agredirla en la banquina, con golpes de puño, patadas y el lanzamiento de objetos.
La mujer cayó en reiteradas oportunidades y se golpeó contra el asfalto. Minutos después, el agresor vuelvió al vehículo y la embistió, provocándole la muerte en el acto. Tras el impacto, intenta huir, pero es interceptado por testigos.
Detención e imputación
De acuerdo con fuentes del caso, al momento de su aprehensión el acusado presentaba aliento etílico. La UFI Temática de Homicidios, a cargo del fiscal Adrián Arribas, ordenó su detención bajo la imputación de homicidio agravado por el vínculo y dispuso el secuestro del camión como prueba.
La investigación continúa con el análisis de los registros fílmicos y la toma de declaraciones para determinar si existían antecedentes de violencia en la pareja. El imputado permanece alojado en una dependencia policial, a disposición de la Justicia.