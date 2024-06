Duros contra Thalia: piden cancelarla

Horas después del estreno del videoclip de su sencillo “Silencio”, que abarca estilos grupero, regional mexicano y ranchero, las críticas no se hicieron esperar. Usuarios de diversas redes sociales no dudaron en expresar su descontento con la nueva faceta de Thalía, atacando su estilo de vestir, bailar y hasta su interpretación vocal. Comentarios como “Horrenda canción”, “El álbum más feo de toda su carrera”, y “Se quiere copiar a Shaki??? Con la canción El Jefe!! nada que ver con la Thalí… esta linda pero ese ritmo no va con ella” inundaron su cuenta oficial de Instagram.