Sofi Martínez, ¿en la mira de los futbolistas?: la insólita situación en pleno Mundial 2026

En ese marco, La Tora fue aún más contundente y terminó exponiendo a Sofía en vivo al lanzar: “¿Sabés cómo la tirotean a ella, en todos lados?”. En ese mismo intercambio televisivo también detalló que gran parte de esos contactos suelen producirse después de los partidos, cuando baja la tensión y el ambiente se vuelve más distendido y festivo.

Por su parte, Sofía Martínez buscó restarle peso a la situación, aunque reconoció que este tipo de escenarios “se prestan para socializar y conocer gente”. Sin embargo, también aclaró que el ritmo de trabajo durante la cobertura es tan exigente que muchas veces no hay espacio ni interés real prestarle atención a ese tipo de propuestas.

Más allá del costado más liviano de la anécdota, lo cierto es que el episodio vuelve a poner sobre la mesa una dinámica habitual en grandes eventos deportivos: la alta exposición, el contacto permanente y la convivencia entre periodistas y protagonistas generan un clima donde lo profesional y lo personal pueden cruzarse con facilidad.

Mientras tanto, Sofía Martínez continúa enfocada ciento por ciento en su rol periodístico, afirmada por completo como una de las referentes indiscutidas de su generación en el periodismo deportivo. De esta manera, en medio de un Mundial intenso y mediático, su figura continúa creciendo dentro y fuera de la cobertura, convirtiéndose en una de las protagonistas femeninas indiscutidas de esta Copa del Mundo.

Cuál fue la entrevista de Sofía Martínez a una de las figuras de la Scaloneta que desató la polémica

Antes de que comenzara el Mundial, pocos imaginaban que Sofi Martínez también se convertiría en uno de los nombres más comentados en las redes sociales. Mientras la Selección Argentina vive un presente inmejorable, con tres triunfos consecutivos, varios tantos de Lionel Messi y el boleto asegurado a la siguiente instancia, la periodista quedó envuelta en un episodio que rápidamente se volvió viral.

Todo ocurrió luego del estreno ante Argelia, encuentro que finalizó 3-0 gracias al hat trick de Messi. En la zona mixta, Sofi Martínez entrevistó a Facundo Medina, pero el cierre de la charla terminó de una manera inesperada. Cuando la cronista intentó despedirse con un saludo —o incluso un abrazo—, el futbolista ya había girado para retirarse, dejándola con el brazo extendido y sin respuesta.

La breve secuencia fue suficiente para desatar una catarata de reacciones en las plataformas digitales. En cuestión de minutos, el video comenzó a replicarse acompañado de comentarios como: "Se comió el amague", "el mejor amague del Mundial" y "¿Le volvió a pasar lo mismo?", mensajes que dominaron la conversación entre los usuarios.

Esa última frase no pasó inadvertida, ya que hacía alusión a lo sucedido durante el Mundial de Qatar 2022. En aquel entonces, las entrevistas que Sofi Martínez realizó con Lionel Messi despertaron una enorme repercusión y hasta derivaron en versiones que involucraban a Antonela Roccuzzo.

Tiempo antes del inicio de esta Copa del Mundo, la propia periodista recordó que la esposa del capitán argentino decidió contactarla para ponerle fin a los rumores que circulaban en ese momento. "De repente me escribió diciéndome: 'Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida'. Inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir", reveló Sofi Martínez, dejando en claro que todo había sido producto de especulaciones sin fundamento.