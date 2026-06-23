Sofi Martínez envuelta en una polémica por su entrevista a una figura de la Scaloneta: "Se comió el..."

En medio de la euforia mundialista que desató la Selección Argentina —dos victorias, tres goles de Messi en apenas dos partidos y la clasificación ya asegurada—, las redes sociales encontraron otro protagonista inesperado: Sofi Martínez.
Ver las ultimas noticias en a24.com
La periodsita Sofi Martínez quedó en boca de todos luego de un mano a mano con uno de los ídolos de la Selección.
En medio de la euforia mundialista que desató la Selección Argentina —dos victorias, tres goles de Messi en apenas dos partidos y la clasificación ya asegurada—, las redes sociales encontraron otro protagonista inesperado: Sofi Martínez.
La periodista, que se convirtió en la sensación del momento por su trabajo en zona mixta, quedó en el centro de una polémica simpática luego de que se viralizara un video de su entrevista con Facundo Medina, tras el partido inaugural contra Argelia que terminó 3-0 con hat trick de la Pulga. Al cierre de la nota, Sofi intentó saludarlo —o darle un abrazo— pero el defensor ya se había dado vuelta para irse, y ella quedó con el brazo abierto, suspendido en el aire, sin destinatario.
Las imágenes no tardaron en circular y los comentarios se multiplicaron: "Se comió el amague", "el mejor amague del Mundial" y "¿Le volvió a pasar lo mismo?" fueron algunas de las frases que más rebotaron.
La última pregunta hacía referencia a los episodios de Qatar 2022, cuando las entrevistas de Sofi con Messi generaron muchísimo un revuelo y llegaron a involucrar a Antonela Roccuzzo. La propia periodista había contado semanas atrás, antes del arranque del torneo, que Antonela le había escrito para aclarar la situación: "De repente me escribió diciéndome: 'Sofi, no te preocupes, a la gilada ni cabida'. Inventaban cosas o se generaba una situación que no tenía por qué existir".
Invitada al ciclo Hay amor, Sofi Martínez habló por primera vez con profundidad sobre su separación de Diego Leuco, consumada definitivamente a mediados de 2024. La periodista reconoció que existieron diferencias emocionales y tiempos distintos para vivir el vínculo, y que fue ella quien tomó la decisión de terminar: "A mí se me partió el corazón cuando yo se lo dije", admitió visiblemente emocionada. También contó que la ruptura se concretó a través de un intercambio de mails y descartó la posibilidad de una amistad posterior.
Lo que más extraña, según reveló, es el consejo profesional que Leuco le daba: "A veces siento las ganas de escribirle en lo laboral. Yo me apoyaba mucho en él en esas cosas", confesó. Y agregó que, pese a ese impulso, nunca llegó a enviarle ningún mensaje: cuando el conductor del ciclo le preguntó si alguna vez escribió y borró, respondió con un tajante "No".