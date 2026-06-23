Sofi Martínez envuelta en una polémica por su entrevista a una figura de la Scaloneta: "Se comió el..."

¿Qué dijo Sofi Martínez sobre su pasado amoroso con Diego Leuco?

Invitada al ciclo Hay amor, Sofi Martínez habló por primera vez con profundidad sobre su separación de Diego Leuco, consumada definitivamente a mediados de 2024. La periodista reconoció que existieron diferencias emocionales y tiempos distintos para vivir el vínculo, y que fue ella quien tomó la decisión de terminar: "A mí se me partió el corazón cuando yo se lo dije", admitió visiblemente emocionada. También contó que la ruptura se concretó a través de un intercambio de mails y descartó la posibilidad de una amistad posterior.

Lo que más extraña, según reveló, es el consejo profesional que Leuco le daba: "A veces siento las ganas de escribirle en lo laboral. Yo me apoyaba mucho en él en esas cosas", confesó. Y agregó que, pese a ese impulso, nunca llegó a enviarle ningún mensaje: cuando el conductor del ciclo le preguntó si alguna vez escribió y borró, respondió con un tajante "No".