Melody Luz defenestró a Mariana Nannis tras sus dichos sobre Alex Caniggia: "Ni volviendo a nacer"

Para cerrar su descargo, Melody compartió una imagen donde se la ve bailando y reflexionó sobre su presente personal y profesional. "Qué orgullo poder decir que no soy perfecta, pero que estoy ORGULLOSA de mi misma", expresó convencida en la publicación que rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo.

En esa misma línea, la artista hizo hincapié en la importancia de sostener sus principios: "De maternar, emprender, trabajar, tener buenos amigos, valores que me hacen no ocuparme de quienes no me interesan", concluyó marcando una firme distancia.

¿Qué le dijo Mariana Nannis a Charlotte Caniggia en el DAR en Gran Hermano?

En medio de una noche cargada de emoción, Charlotte Caniggia tuvo su Derecho a Réplica en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y recibió un llamado telefónico de su madre, Mariana Nannis, quien la alentó a seguir adelante en el reality y le dejó un consejo de vida: que siempre hay uno más malo y uno más bueno que ella, por lo que debía estar tranquila porque iba a ganar, además de decirle que la quiere mucho y la lleva siempre en el corazón, a lo que Charlotte respondió emocionada agradeciéndole por el llamado.