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Melody Luz defenestró a Mariana Nannis tras sus dichos sobre Alex Caniggia: "Ni volviendo a nacer"

Luego de que Mariana Nannis reapareciera en los medios, Melody Luz explotó en redes. La bailarina apuntó sin filtro contra las "mentiras", criticó su rol de madre y descartó cualquier chance de reconciliación.

11 sept 2026, 13:15
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Melody Luz defenestró a Mariana Nannis tras sus dichos sobre Alex Caniggia: Ni volviendo a nacer

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Melody Luz defenestró a Mariana Nannis tras sus dichos sobre Alex Caniggia: Ni volviendo a nacer

Melody Luz defenestró a Mariana Nannis tras sus dichos sobre Alex Caniggia: "Ni volviendo a nacer"

La reaparición mediática de Mariana Nannis volvió a encender la mecha familiar. Luego de su participación en Gran Hermano Generación Dorada y de manifestar públicamente que recibiría a Alex Caniggia si él decide acercarse, la paz duró muy poco. La mediática también había asegurado que conocería a su nieta Venezia cuando se la quieran presentar, pero la respuesta no tardó en llegar.

Melody Luz, pareja de Alex, salió al cruce de forma contundente a través de sus historias de Instagram. Con una relación compleja desde el inicio de su noviazgo, la bailarina no le perdonó los dichos a su suegra. En su primer descargo apuntó directo al orgullo: "Algunas ni volviendo a nacer dejan el orgullo de lado y aprenden a decir PERDÓN".

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Sin guardar nada, cuestionó la escala de prioridades de la madre de su pareja y el vínculo con sus hijos: "Y recuerden que más importante que las marcas que usas, es la calidad de tiempo y amor que pasas con tus hijos y no dejarlos a la deriva en su momento más especial", arremetió en sus redes sociales.

A continuación, la influencer continuó con una dura apreciación personal vinculada a la postura que tomó la mediática en los últimos años. En ese sentido, reflexionó sobre su propio día a día en contrapunto con la postura de la ex de Claudio Caniggia: "Tener una vida hermosa y ocupada para no ocuparse de otros y mucho menos mentir".

Para cerrar su descargo, Melody compartió una imagen donde se la ve bailando y reflexionó sobre su presente personal y profesional. "Qué orgullo poder decir que no soy perfecta, pero que estoy ORGULLOSA de mi misma", expresó convencida en la publicación que rápidamente generó repercusión en el mundo del espectáculo.

En esa misma línea, la artista hizo hincapié en la importancia de sostener sus principios: "De maternar, emprender, trabajar, tener buenos amigos, valores que me hacen no ocuparme de quienes no me interesan", concluyó marcando una firme distancia.

¿Qué le dijo Mariana Nannis a Charlotte Caniggia en el DAR en Gran Hermano?

En medio de una noche cargada de emoción, Charlotte Caniggia tuvo su Derecho a Réplica en Gran Hermano Generación Dorada (Telefe) y recibió un llamado telefónico de su madre, Mariana Nannis, quien la alentó a seguir adelante en el reality y le dejó un consejo de vida: que siempre hay uno más malo y uno más bueno que ella, por lo que debía estar tranquila porque iba a ganar, además de decirle que la quiere mucho y la lleva siempre en el corazón, a lo que Charlotte respondió emocionada agradeciéndole por el llamado.

     

 

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