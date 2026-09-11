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Se conoció un dato inesperado sobre la infidelidad de Andrés Gil y Gimena Accardi a Cande Vetrano

A más de un año del escándalo, salió a la luz cómo vivieron su romance secreto Gimena Accardi y Andrés Gil mientras cada uno tenía su pareja. "Había mucha piel", aseguraron.

11 sept 2026, 12:58
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Se conoció un dato inesperado sobre la infidelidad de Andrés Gil y Gimena Accardi a Cande Vetrano

El escándalo que sacudió a Andrés Gil, Gimena Accardi, Cande Vetrano y Nico Vázquez volvió a quedar bajo los reflectores y esta vez aparecieron detalles que permiten reconstruir cómo era el clima entre los protagonistas cuando todo habría comenzado. La historia de infidelidad que explotó a mediados de 2024 tuvo consecuencias profundas y terminó con la separación de Vázquez y Accardi, después de casi dos décadas juntos.

Pero el tema, lejos de quedar definitivamente en el pasado, volvió a instalarse con fuerza esta semana. Andrés Gil rompió el silencio en Desayuno Americano (América TV), donde habló sobre el reflote de la polémica y manifestó su sorpresa frente a la renovada repercusión que alcanzó aquella historia. Mientras cada uno intentó rehacer su vida, el episodio volvió a ocupar un lugar central en los programas de espectáculos.

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La confirmación de que el vínculo sentimental entre Gil y Accardi había existido llegó de la mano de Ángel de Brito. En LAM, el conductor ratificó la información que había comenzado a circular y volvió a poner el foco sobre una historia que había quedado marcada por la particular situación sentimental de todos los involucrados.

A su vez, Pepe Ochoa aportó un dato relacionado con Cande Vetrano. Según explicó, la actriz decidió perdonar a Andrés Gil y continuar adelante con la relación. En ese momento, además, atravesaban una situación familiar particular porque acababan de tener a su hijo.

Cuál fue el análisis de Desayuno Americano sobre el romance secreto de Gimena Accardi y Andrés Gil

Ahora, desde el ciclo conducido por Pamela David en América TV, fueron todavía más atrás en el tiempo para analizar qué ocurría entre Andrés Gil y Gimena Accardi cuando ambos trabajaban juntos en En Otras Palabras, la obra que -paradójicamente- tenía a Nico Vázquez como director.

Fue Luis Bremer quien puso el foco en aquel espectáculo y recordó las características de la puesta, especialmente la intensidad que tenía la historia que interpretaban sus protagonistas.

“Cuando presentaron la obra, Nico Vázquez, que era el director, con su amigo Andrés y su esposa Gimena Accardi, presentaban una obra muy jugada de verdad. Era una obra de desgarro… Nicolás los elige, fue más allá de eso”, sostuvo.

El periodista hizo hincapié en que el proyecto teatral requería una entrega emocional muy importante de sus protagonistas y describió la particular dinámica que existía dentro de la obra: “Era una cosa muy íntima y desgarradora”. La frase fue acompañada por una contundente observación de Carlos Salerno, quien resumió aquella intensidad con apenas dos palabras: “Había piel”.

De acuerdo con lo expuesto durante el programa, el vínculo entre Andrés Gil y Gimena Accardi habría trascendido el escenario y el plano profesional. La obra, que había logrado éxito en su momento, quedó así inevitablemente relacionada con el escándalo que se conoció posteriormente.

La situación también tuvo consecuencias sobre la relación de amistad que mantenían Nico Váquez y Andrés Gil. Según se recordó en el ciclo, ambos dejaron atrás el vínculo que habían construido y actualmente no mantienen relación.

Para completar el repaso, Luis Bremer propuso volver al archivo de la presentación de En Otras Palabras, protagonizada por Andrés Gil y Gimena Accardi, con Nico Vázquez en la dirección. Allí, según explicó, podía advertirse la intensidad con la que se había presentado aquella historia.

“Vamos al archivo, que va graficar la situación en la presentación de la obra, En Otras Palabras, protagonizada por Andrés Gil y Gime Accardi, con Nico Vázquez de director. Que hablaba no solamente de una pareja, no solamente caliente, que después se separa, el desgarro, muy intensa. En la presentación de la obra en donde el director (Nico) dice ‘a fondo con esto’, es una historia a donde hay que jugársela”, sentenció Bremer.

     

 

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