Se conoció un dato inesperado sobre la infidelidad de Andrés Gil y Gimena Accardi a Cande Vetrano

Cuál fue el análisis de Desayuno Americano sobre el romance secreto de Gimena Accardi y Andrés Gil

Ahora, desde el ciclo conducido por Pamela David en América TV, fueron todavía más atrás en el tiempo para analizar qué ocurría entre Andrés Gil y Gimena Accardi cuando ambos trabajaban juntos en En Otras Palabras, la obra que -paradójicamente- tenía a Nico Vázquez como director.

Fue Luis Bremer quien puso el foco en aquel espectáculo y recordó las características de la puesta, especialmente la intensidad que tenía la historia que interpretaban sus protagonistas.

“Cuando presentaron la obra, Nico Vázquez, que era el director, con su amigo Andrés y su esposa Gimena Accardi, presentaban una obra muy jugada de verdad. Era una obra de desgarro… Nicolás los elige, fue más allá de eso”, sostuvo.

El periodista hizo hincapié en que el proyecto teatral requería una entrega emocional muy importante de sus protagonistas y describió la particular dinámica que existía dentro de la obra: “Era una cosa muy íntima y desgarradora”. La frase fue acompañada por una contundente observación de Carlos Salerno, quien resumió aquella intensidad con apenas dos palabras: “Había piel”.

De acuerdo con lo expuesto durante el programa, el vínculo entre Andrés Gil y Gimena Accardi habría trascendido el escenario y el plano profesional. La obra, que había logrado éxito en su momento, quedó así inevitablemente relacionada con el escándalo que se conoció posteriormente.

La situación también tuvo consecuencias sobre la relación de amistad que mantenían Nico Váquez y Andrés Gil. Según se recordó en el ciclo, ambos dejaron atrás el vínculo que habían construido y actualmente no mantienen relación.

Para completar el repaso, Luis Bremer propuso volver al archivo de la presentación de En Otras Palabras, protagonizada por Andrés Gil y Gimena Accardi, con Nico Vázquez en la dirección. Allí, según explicó, podía advertirse la intensidad con la que se había presentado aquella historia.

“Vamos al archivo, que va graficar la situación en la presentación de la obra, En Otras Palabras, protagonizada por Andrés Gil y Gime Accardi, con Nico Vázquez de director. Que hablaba no solamente de una pareja, no solamente caliente, que después se separa, el desgarro, muy intensa. En la presentación de la obra en donde el director (Nico) dice ‘a fondo con esto’, es una historia a donde hay que jugársela”, sentenció Bremer.