El arquero se enojó e hizo una huelga: el insólito video del jugador que decidió no atajar un penal

Una escena insólita se vivió en el fútbol boliviano y rápidamente llamó la atención por la particular reacción del arquero ante un fallo arbitral.
Escándalo en pleno partido: el arquero no quiso atajar un penal por una insólita protesta contra el árbitro. Mirá el video.
Una escena insólita se vivió en el fútbol boliviano y rápidamente llamó la atención por la particular reacción del arquero ante un fallo arbitral.
Todo ocurrió en el minuto 90, cuando el partido estaba empatado, y el árbitro Carlos Arteaga sancionó un penal que generó fuertes cuestionamientos. El arquero potosino Lucio Tesonotte no ocultó su disconformidad con la decisión y protagonizó una protesta insólita.
En lugar de prepararse para intentar detener el remate, Tesonotte se apoyó contra uno de los palos y permaneció inmóvil durante la ejecución. De esta manera, dejó en claro su postura frente al cobro y permitió que el disparo terminara en gol.
La imagen rápidamente se convirtió en una de las escenas más llamativas del partido: el arquero directamente decidió no atajar el penal como forma de protesta.
El encuentro terminó 3-2 a favor de Independiente sobre Wilstermann Cooperativas de Potosí, por la Copa Simón Bolívar, el torneo de ascenso boliviano.
Pero el polémico episodio no terminó con el pitazo final. Tras analizar el desempeño del árbitro, la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol determinó que el penal había sido inexistente y que el error reglamentario había tenido una incidencia directa en el resultado del encuentro.
Como consecuencia, Carlos Arteaga fue suspendido por tiempo indefinido y quedó marginado de todas las competencias de la temporada, según la evaluación realizada por el organismo arbitral.
Mientras tanto, la protesta de Tesonotte quedó registrada en video y generó repercusión por la insólita manera que encontró el arquero para manifestar su enojo con la decisión del árbitro.