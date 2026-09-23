El arquero se enojó e hizo una huelga: el insólito video del jugador que decidió no atajar un penal

El encuentro terminó 3-2 a favor de Independiente sobre Wilstermann Cooperativas de Potosí, por la Copa Simón Bolívar, el torneo de ascenso boliviano.

Pero el polémico episodio no terminó con el pitazo final. Tras analizar el desempeño del árbitro, la Comisión Nacional de Árbitros de la Federación Boliviana de Fútbol determinó que el penal había sido inexistente y que el error reglamentario había tenido una incidencia directa en el resultado del encuentro.

Como consecuencia, Carlos Arteaga fue suspendido por tiempo indefinido y quedó marginado de todas las competencias de la temporada, según la evaluación realizada por el organismo arbitral.

Mientras tanto, la protesta de Tesonotte quedó registrada en video y generó repercusión por la insólita manera que encontró el arquero para manifestar su enojo con la decisión del árbitro.