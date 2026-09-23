El Gobierno busca acordar con la oposición por Discapacidad para avanzar con el Presupuesto 2027

El proyecto, según admitieron en el Gobierno, da marcha atrás con el ajuste planteado en el proyecto de Presupuesto 2027 enviado la semana pasada por el ministerio de Economía al Congreso, luego del debate interno que tensó las relaciones entre la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich y miembros del gabinete nacional.

El proyecto de dictamen que esta tarde presentó el oficialismo -tal como había anticipado A24.com- propone una nueva ley que garantice las prestaciones y el nomenclador universal de manera permanente, a diferencia de la oposición que busca prorrogar la actual ley de emergencia por un año más.

El objetivo de la Casa Rosada es ceder en los reclamos de la oposición en el tema de Discapacidad para destrabar después los debates de los proyectos prioritarios como Presupuesto 2027, Defensa de la Soberanía de Malvinas, la Reforma Electoral y Reforma de la Carta Orgánica del Banco Central.

Los cambios en Discapacidad que impulsa ahora el gobierno en Diputados

Mientras la mesa política se llevaba adelante, La Libertad Avanza (LLA) acordó en una reunión el martes por la tarde con los bloques dialoguistas presentar el cronograma de trabajo legislativo de las próximas semanas y los lineamientos del dictamen a la ley de Fortalecimiento, sostenibilidad y eficiencia permanente del sistema de Discapacidad.

"Ratificamos la universalidad del nomenclador y la homogeneidad de aranceles, con su correspondiente actualización" señala la propuesta alternativa del oficialismo y agrega que las personas con discapacidad "también podrán trabajar y quienes los empleen por tiempo indeterminado, contarán con beneficios impositivos".

"Establecemos que el sistema sea sostenible contando con partidas presupuestarias específicas y suficientes. Plasmamos de forma expresa que el derecho al cobro de las compensaciones subsiste y que deberá ser saldado dentro de los plazos establecidos en el cronograma de pago", agrega el oficialismo en su dictamen, sin mencionar si la suba quedaría atada al Índice de Precios al Consumidor (IPC) tal como sucede hasta ahora.

El texto que mañana el oficialismo presentará en la reunión de comisión de Discapacidad, Presupuesto y Hacienda contrasta con el proyecto de Presupuesto 2027 que plantea la eliminación del nomenclador universal en Discapacidad y la pérdida de las pensiones no contributivas por invalidez para quienes posean un trabajo.

De la reunión en Diputados participaron por La Libertad Avanza: Gabriel Bornoroni, Nicolás Mayoras, Silvana Giudici, Giselle Castelnuovo, Laura Rodríguez Machado. Además, estuvieron Karina Banfi (Fuerza del Cambio), Oscar Zago (Mid), Javier Sánchez Wrba y Antonela Giampieri (PRO), Pamela Verasay (UCR), Fernanda Ávila (Elijo Catamarca), Nancy Picón Martínez (PyT), Oscar Herrera Ahuad y Bernardo Biella (Argentina Federal), Karina Maureira (La Neuquinidad).

Ley de Soberanía, Presupuesto, Banco Central y Reforma Electoral, los debates para las próximas semanas

En la Casa Rosada miran el debate con los cambios cedidos en la nueva Ley de Discapacidad como una "oportunidad" para destrabar el apoyo de la oposición dialoguista a los otros proyectos que Javier Milei pidió darle prioridad para ser sancionados en las próximas semanas.

La primera prioridad establecida por la mesa política es salir de la polémica de Discapacidad para destrabar el proyecto de Presupuesto 2027 que se comenzó a tratar en paralelo en varias comisiones, y promete duras negociaciones ante las críticas anticipadas no solo por la oposición más dura, sino también por aliados.

En el gobierno descartan que haya sido un error haber incluido los cambios en discapacidad que ahora tuvieron que dar marcha atrás para destrabar el proyecto de Presupuesto, y reivindican la estrategia que Milei ya usó en otras leyes como la Ley Bases: avanzar con el máximo de los objetivos, para después, si es necesario, retroceder para sacar las reformas más importantes.

"Preferimos que se discuta Discapacidad que es un tema que ya estaba en debate en Diputados, antes de que se caigan otras cuestiones importantes del Presupuesto", reconoció una fuente de Balcarce 50 al tanto de las negociaciones.

El segundo proyecto con alto nivel de prioridad para Milei es el de "Defensa de la Soberanía" que engloba la cuestión Malvinas con un paquete de cambios radicales en el sistema de seguridad y defensa nacional.

En ese proyecto, en el Gobierno admiten que será difícil el debate referido a los artículos vinculados a cambios en los roles de las FFAA y la SIDE en seguridad interior y es posible que para lograr la sanción, la Casa Rosada termine aceptando modificaciones.

"Argentina entró en el radar de seguridad internacional por eso los cambios que propone en la ley, pero no es para perseguir a nadie a nivel local", señalan en la Casa Rosada.

En tanto, la instrucción dada a la jefa del bloque de senadores de LLA, Patricia Bullrich, fue impulsar el debate por la reforma electoral en la primera semana de octubre y votarla a mediados de ese mes, ante la urgencia planteada por la Cámara Nacional Electoral, sobre los plazos para votar una reforma antes de que comience a correr el cronograma electoral de 2027.

En el Gobierno admiten que hoy tiene difícil conseguir los votos para la eliminación de las Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO), ya que hasta los aliados del PRO y la UCR se oponen a esa alternativa, pero ratifican que insistirán con ese proyecto hasta llegar al recinto y no descartan incluso.

Como había anticipado A24.com, el Gobierno insistirá hasta el día en que se trate en la sesión del Senado con el proyecto original para eliminar las PASO. Pero admite que no estan los votos (ni el PRO ni la UCR ni tampoco muchos gobernadores apoyan esa alternativa) por lo que en el oficialismo evalúan la alternativa de la suspensión de las PASO solo por el año que viene.