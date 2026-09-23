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ESCÁNDALO EN ALPINE

Preocupación: Pierre Gasly denunció amenazas de muerte tras su polémica en pista con Franco Colapinto

Pierre Gasly denunció haber recibido amenazas tras el GP de Madrid. Franco Colapinto repudió los ataques hacia su compañero de Alpine.

Pierre Gasly denunció haber recibido amenazas tras el GP de Madrid. 

Pierre Gasly denunció haber recibido amenazas tras el GP de Madrid. 

La tensión vivida durante las últimas vueltas del Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1 derivó en un delicado escenario fuera de las pistas. Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos titulares de Alpine, mantuvieron un rocoso desenlace de carrera cuando el argentino alcanzó a su compañero —quien circulaba con un ritmo más lento al deber su parada en boxes— y no pudo superarlo de inmediato. Días después del evento, el piloto francés rompió el silencio para denunciar haber recibido graves ataques y amenazas de muerte dirigidos hacia su entorno más íntimo.

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“Personalmente me resulta un poco preocupante para nuestro deporte. Creo que, hasta cierto punto, sabes que soy un deportista de élite, así que sé que estoy expuesto, siempre ha sido así. Pero hasta el punto de recibir amenazas y ataques, me parece un poco, bueno, incluso completamente inapropiado, especialmente cuando llega a miembros de la familia, a la novia, etc.”, sostuvo el piloto galo en declaraciones brindadas al sitio especializado Motorsport. A su vez, respecto a las maniobras en pista y los reclamos del argentino por radio, aclaró: “No hubo una petición de hacer un cambio de posiciones como tal”.

Cómo fue el cruce en pista entre Franco Colapinto y Pierre Gasly en el GP de Madrid

El incidente entre ambos monoplazas ocurrió en los giros finales del circuito madrileño. Gasly transitaba a menor velocidad por la falta de recambio de neumáticos, lo que provocó que el australiano Oscar Piastri se acercara peligrosamente al auto de Colapinto, quien reclamó efusivamente por la radio de la escudería un intercambio de ubicaciones para no perder la posición. Finalmente, el galo ingresó a los pits y el pilarense logró cruzar la meta en la séptima ubicación, asegurando el lugar por delante del hombre de McLaren.

Analizando lo sucedido en el trazado, el argentino reconoció la peligrosidad del momento pero remarcó el trabajo interno: “Oscar casi me adelantó, estaba a solo dos décimas. Creo que, nuevamente, hablamos dentro del equipo y lo gestionamos juntos. Lo más importante es aprender de las cosas que podemos mejorar. Creo que el equipo lo gestionó y creo que siempre intentamos aprender de esas cosas y de esas situaciones, así que espero que aprendamos y podamos seguir adelante”.

Qué dijo Franco Colapinto sobre los ataques de los fanáticos hacia Gasly

Al tomar conocimiento de las agresiones virtuales recibidas por su compañero de garaje, el piloto pilarense repudió de forma categórica el accionar de los fanáticos en las plataformas digitales. “Mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien. Nunca es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien”, remarcó con firmeza.

En esa misma línea, Colapinto hizo un llamado a la calma hacia sus seguidores y pidió encauzar el apoyo hacia la escudería de manera constructiva: “La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos. Y sí, espero que esto no siga sucediendo, pero es algo complicado con los aficionados en el deporte. Y no se trata solamente de mis aficionados. Tengo algunos que son muy apasionados y quieren que me vaya bien, y espero que puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy obteniendo”.

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