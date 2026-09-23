Preocupación: Pierre Gasly denunció amenazas de muerte tras su polémica en pista con Franco Colapinto

Qué dijo Franco Colapinto sobre los ataques de los fanáticos hacia Gasly

Al tomar conocimiento de las agresiones virtuales recibidas por su compañero de garaje, el piloto pilarense repudió de forma categórica el accionar de los fanáticos en las plataformas digitales. “Mucha gente le estuvo enviando mensajes y, por supuesto, no está bien. Nunca es agradable recibir ese tipo de cosas y, especialmente, aún menos cuando le está pasando al equipo para el que estoy compitiendo, somos compañeros de equipo y nos llevamos muy bien”, remarcó con firmeza.

En esa misma línea, Colapinto hizo un llamado a la calma hacia sus seguidores y pidió encauzar el apoyo hacia la escudería de manera constructiva: “La manera de apoyarnos como equipo es empujar al equipo hacia adelante y mantenernos fuertes juntos. Y sí, espero que esto no siga sucediendo, pero es algo complicado con los aficionados en el deporte. Y no se trata solamente de mis aficionados. Tengo algunos que son muy apasionados y quieren que me vaya bien, y espero que puedan disfrutar de los buenos resultados que estoy obteniendo”.