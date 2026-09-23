Preocupación: Pierre Gasly denunció amenazas de muerte tras su polémica en pista con Franco Colapinto

La tensión vivida durante las últimas vueltas del Gran Premio de Madrid de la Fórmula 1 derivó en un delicado escenario fuera de las pistas. Franco Colapinto y Pierre Gasly, pilotos titulares de Alpine, mantuvieron un rocoso desenlace de carrera cuando el argentino alcanzó a su compañero —quien circulaba con un ritmo más lento al deber su parada en boxes— y no pudo superarlo de inmediato. Días después del evento, el piloto francés rompió el silencio para denunciar haber recibido graves ataques y amenazas de muerte dirigidos hacia su entorno más íntimo.