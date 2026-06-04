Maxi López despejó la gran duda sobre su apasionado beso con Wanda Nara en la ficción vertical

En esa instancia de la entrevista, Maxi López evitó definirse como un buen besador aunque aseguró que "estuvo buena toda la situación". Y cuando el notero le pregunto directamente si fue "real" el beso o si se realizó mediante IA, una vez más el exfutbolista apeló pícaro a la diplomacia.

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"Yo digo que está muy bien producido, muy bien armado, muy lindo todo. Cuando me plantearon el libreto y vimos todo lo que era, nos sentamos a charlar con Solange y con el canal, porque queríamos hacer un producto lo mejor posible para que la gente se divierta", deslizó verborrágico en un intento por salirse por la tangente.

Pero eso no fue todo, porque inmediatamente sumó: "Para mí, el secreto de todo es que la gente se divierta y esto despertó muchas cosas. Yo creo que tanto ella como yo, lo disfrutamos y, por lo que hablamos, va bien". Fue entonces que el cronista le hizo saber que no le estaba respondiendo su pregunta, a lo que Maxi reaccionó riendo pícaro y dejando en claro: "No te voy a responder".

"La gente que estaba trabajando con nosotros estaba muy expectante", agregó entonces sobre aquella escena al tiempo que entre risas pícaras dejó en claro que no seguiría dando más detalles sobre el tema.

Por último, sobre si Daniela -su pareja- se iba a enojar al ver el beso con Wanda, Maxi habló de respeto, por lo que se desprende que efectivamente aquella efusiva escena apasionada se habría realizado gracias a la tecnología.

"Yo no un actor. Estoy aprendiendo. Me gusta, me gustó el proyecto, voy mejorando porque sigo practicando -es algo que me gusta-, pero está bueno que sí haya límites en ciertas cosas porque me parece que el respeto es la cosa más importante para todos. No sólo para mi pareja, sino la parte de Solange, su pareja y todo", sentenció.

Wanda Nara y Maxi López

Cuál fue el truco que usaron Maxi López y Wanda Nara para besarse apasionadamente y que Daniela Christiansson no se enoje

La complicidad entre Wanda Nara y Maxi López, que ya había quedado expuesta durante las grabaciones de la última temporada de MasterChef Celebrity, volvió a dar que hablar y encendió el entusiasmo de sus seguidores. Aprovechando la repercusión que genera cada aparición de ambos, desde Telefe apostaron fuerte por esa conexión y los convocaron para encabezar la ficción vertical "Triángulo Amoroso", una producción que no deja de generar impacto en las redes sociales con cada nuevo capítulo.

En ese marco, finalmente se conoció esta semana una de las escenas más esperadas por el público: el beso entre la empresaria y el exfutbolista. La secuencia provocó una catarata de comentarios debido al extenso historial sentimental que comparten. Juntos atravesaron una etapa clave de sus vidas y formaron una familia con el nacimiento de sus tres hijos varones.

Aunque durante años protagonizaron conflictos públicos y enfrentamientos mediáticos, con el tiempo lograron recomponer el vínculo. La separación de Wanda y Mauro Icardi marcó un punto de inflexión que permitió acercar posiciones y dejar atrás viejas disputas. Hoy mantienen una relación cordial y suelen mostrarse juntos en distintos ámbitos familiares, algo que también quedó reflejado durante la participación de Maxi López en el reality culinario conducido por la mediática.

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A partir de esa nueva etapa, ambos aceptaron participar de "Triángulo Amoroso", una propuesta en la que interpretan versiones de sí mismos mientras recrean situaciones inspiradas en una historia atravesada por romances, separaciones y episodios que durante años ocuparon un lugar central en los medios.

Desde el anuncio del proyecto, una de las principales expectativas estaba puesta en las escenas románticas. Los espectadores querían saber cómo resolverían esos momentos teniendo en cuenta el pasado que los une. Finalmente, la incógnita quedó despejada con una secuencia que rápidamente se convirtió en tendencia.

El capítulo mostró a Wanda Nara y Maxi López compartiendo un apasionado beso, en una clara referencia a las clásicas escenas de las telenovelas argentinas. El fragmento no tardó en multiplicarse en redes y se transformó en uno de los momentos más comentados de la producción. Además, con 11.8 puntos de rating, volvió a ubicar al programa entre los contenidos más vistos del lunes 1 de junio en la pantalla de Telefe.

Como era de esperarse, desde las cuentas oficiales del canal acompañaron el video con una frase que alimentó aún más la repercusión: "Un beso que fue mucho más que una escena para ambos".

Beso Wanda Nara y Maxi López

Sin embargo, detrás de esa secuencia existió un detalle que despertó la curiosidad de muchos usuarios. Varias personas se preguntaron cómo se había grabado el momento teniendo en cuenta que Maxi López mantiene desde hace años una relación con la modelo sueca Daniela Christiansson, con quien además tiene a sus hijos Elle y Lando.

La respuesta estuvo en la tecnología. Para llevar adelante la escena, la producción utilizó herramientas de inteligencia artificial. Pese a ello, el resultado sorprendió a los fanáticos, que reaccionaron masivamente en las publicaciones con mensajes de todo tipo.

Entre los comentarios que más repercusión alcanzaron apareció uno con tono humorístico que rápidamente se viralizó: "Me muerouuuu, Wanda". La frase fue asociada por muchos usuarios al recordado comentario que La China Suárez le dedicó a Wanda Nara durante un polémico vivo que en su momento generó una enorme repercusión mediática.