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En una columna del Financial Times, Javier Milei defendió el desarrollo de una IA sin regulación estatal en la Argentina

El Presidente publicó una columna junto a Federico Sturzenegger en la que impulsa una reforma inédita para otorgar personalidad jurídica a agentes de IA y robots. También planteó que el país se convierta en un polo global para el desarrollo tecnológico.

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En una columna del Financial Times

En una columna del Financial Times, Milei defendió el desarrollo de una IA sin regulación estatal en la Argentina

El presidente Javier Milei publicó una columna de opinión en el diario británico Financial Times en la que defendió un modelo de desarrollo de la inteligencia artificial sin regulaciones previas y presentó los principales lineamientos del proyecto de ley que el Gobierno envió al Congreso para reformar la Ley de Sociedades.

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El artículo, firmado junto al ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, propone una transformación profunda del marco jurídico argentino para adaptarlo a la expansión de la inteligencia artificial y convertir al país en un destino atractivo para inversiones tecnológicas globales.

Para fundamentar la iniciativa, Milei trazó un paralelismo histórico con la creación de la Compañía Holandesa de las Indias Orientales en 1602. Según sostuvo, la combinación entre innovación tecnológica y nuevas figuras legales fue la base de la prosperidad moderna.

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“La máquina y la entidad legal fueron, juntas, la doble hélice de la prosperidad moderna”, escribió el mandatario.

Los tres pilares de la reforma

El proyecto impulsado por el Gobierno se apoya en tres ejes centrales. El primero consiste en garantizar que la inteligencia artificial pueda desarrollarse sin regulaciones específicas. Según explicó Milei, el objetivo es evitar que normas prematuras limiten una tecnología que todavía está en plena evolución.

“Un compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”, señaló en el texto.

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El segundo punto propone crear una nueva categoría jurídica denominada "corporación no humana". Se trataría de entidades gestionadas por agentes de inteligencia artificial o robots, con personalidad jurídica propia y responsabilidad limitada.

La iniciativa contempla que puedan existir accionistas humanos, aunque su participación no sería obligatoria para la constitución de estas organizaciones.

El tercer eje apunta a construir un entorno fiscal competitivo mediante una reducción de la carga impositiva para empresas y una mayor libertad para elegir los regímenes legales que regulen su funcionamiento corporativo.

Reconocimiento legal para las DAO

La propuesta también incorpora el reconocimiento formal de las organizaciones autónomas descentralizadas (DAO), estructuras digitales que operan mediante contratos inteligentes y tecnología blockchain.

De aprobarse la reforma, estas organizaciones podrían obtener personería jurídica y acceder a un esquema de responsabilidad limitada similar al de las sociedades comerciales tradicionales.

El proyecto fue elaborado en conjunto por el Ministerio de Desregulación, el Ministerio de Justicia y la Secretaría Legal y Técnica.

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La apuesta para convertir a Argentina en un polo tecnológico

La publicación de Javier Milei se produce pocos días después del envío al Congreso del denominado "Súper RIGI", un régimen orientado a atraer inversiones vinculadas a infraestructura tecnológica, centros de datos e inteligencia artificial.

En ese marco, Sturzenegger había anticipado meses atrás que el desarrollo de agentes autónomos de IA podría transformar profundamente la economía global durante la próxima década.

Según esa visión, Argentina tendría potencial para convertirse en un centro mundial de radicación de sistemas de inteligencia artificial que produzcan servicios para distintos mercados y tributen localmente.

"Que Buenos Aires sea para la IA lo que Ámsterdam fue para la era de la navegación a vela", escribió Milei para resumir su objetivo estratégico.

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