En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
SUBE
PASO A PASO

El beneficio que pocos tienen en cuenta y sirve para viajar gratis con la SUBE

Se conoció una alternativa para activar un beneficio y poder viajar gratis con la tarjeta SUBE en el trasporte público.

El beneficio que pocos tienen en cuenta y sirve para viajar gratis con la SUBE.

El beneficio que pocos tienen en cuenta y sirve para viajar gratis con la SUBE.

En medio del aumento constante del costo del transporte público, muchos usuarios buscan alternativas para ahorrar en sus viajes diarios. Sin embargo, existe un beneficio que pocos tienen presente y que puede significar un alivio importante para el bolsillo: Mercado Pago ofrece un reintegro de hasta el 100% en pasajes de colectivo y subte al pagar con código QR. Esta promoción, vigente a principios de 2026, permite viajar prácticamente gratis con la SUBE, siempre que se cumplan ciertos requisitos clave.

Leé también Explotaron detalles de la mujer que habría detonado una profunda crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo
Explotaron detalles de la mujer que habría detonado una profunda crisis entre Lionel Messi y Antonela Roccuzzo

El beneficio consiste en un reintegro total del valor del pasaje, válido para transporte público en todo el país. Es decir, quienes utilicen colectivos o subtes y paguen con Mercado Pago mediante QR pueden recuperar el monto abonado. La promoción cuenta con un tope mensual de hasta $10000 por cuenta, lo que la convierte en una opción muy atractiva para quienes viajan todos los días por trabajo, estudio o rutina.

De acuerdo a las condiciones del programa, el reintegro se aplica al pagar desde la app con dinero disponible en cuenta, o bien utilizando tarjetas de débito o crédito vinculadas. Para acceder al descuento, es necesario realizar el pago escaneando el QR directamente desde Mercado Pago al momento de viajar. De esta manera, el sistema registra la operación y luego acredita el reintegro correspondiente.

No obstante, uno de los puntos más importantes —y el motivo por el cual muchos usuarios no logran aprovecharlo— es que la promoción debe activarse manualmente antes de usarla. Mercado Pago exige ingresar a la sección “Beneficios” dentro de la aplicación y activar el descuento de forma previa. Si no se realiza este paso, el reintegro no se aplica, aunque el pago se haga correctamente con QR.

En cuanto a la vigencia, se informó que este tipo de promociones se renuevan periódicamente y que la oferta estuvo disponible hasta enero o febrero de 2026. Por eso, se recomienda revisar con frecuencia la sección de beneficios para confirmar si sigue activa y volver a habilitarla si corresponde.

Así, con un simple trámite dentro de la app, es posible reducir el gasto mensual en transporte y aprovechar un reintegro que puede marcar una gran diferencia en la economía diaria.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
SUBE
Notas relacionadas
Bombazo: la llamativa foto que subió Messi, en medio de rumores de separación de Antonela Roccuzzo
Diego Peretti brilla en Netflix con la comedia argentina más divertida y es la película del momento
La primera foto del hijo del Chino Darín y Úrsula Corberó: detalle que expone una firme decisión

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar