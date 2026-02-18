El beneficio que pocos tienen en cuenta y sirve para viajar gratis con la SUBE.

En medio del aumento constante del costo del transporte público, muchos usuarios buscan alternativas para ahorrar en sus viajes diarios. Sin embargo, existe un beneficio que pocos tienen presente y que puede significar un alivio importante para el bolsillo: Mercado Pago ofrece un reintegro de hasta el 100% en pasajes de colectivo y subte al pagar con código QR. Esta promoción, vigente a principios de 2026, permite viajar prácticamente gratis con la SUBE, siempre que se cumplan ciertos requisitos clave.