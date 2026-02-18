El beneficio que pocos tienen en cuenta y sirve para viajar gratis con la SUBE.

En cuanto a la vigencia, se informó que este tipo de promociones se renuevan periódicamente y que la oferta estuvo disponible hasta enero o febrero de 2026. Por eso, se recomienda revisar con frecuencia la sección de beneficios para confirmar si sigue activa y volver a habilitarla si corresponde.

Así, con un simple trámite dentro de la app, es posible reducir el gasto mensual en transporte y aprovechar un reintegro que puede marcar una gran diferencia en la economía diaria.