El bizcochuelo de calabaza que se volvió tendencia: fácil, húmedo y con ingredientes simples

300 g de puré de calabaza cocida (al horno o al vapor, escurrida y pisada)

2 huevos

200 g de azúcar

100 ml de aceite (de girasol o maíz)

250 g de harina leudante (o harina común + 1 cucharadita de polvo de hornear)

1 cucharadita de esencia de vainilla

Opcional: 1 cucharadita de canela en polvo o ralladura de naranja

Paso a paso

Precalentar el horno a 180°C y engrasar un molde tipo budín o redondo.

En un bowl, mezclar los huevos con el azúcar hasta que estén bien integrados.

Agregar el aceite y la esencia de vainilla , batiendo suavemente con un batidor de mano o tenedor.

Incorporar el puré de calabaza y mezclar hasta lograr una crema homogénea.

Agregar la harina tamizada (con polvo de hornear si es necesario) y, si se desea, canela o ralladura.

Unir con movimientos envolventes, sin batir en exceso.

Volcar en el molde y hornear entre 35 y 40 minutos , o hasta que al insertar un palillo salga seco.

Dejar enfriar antes de desmoldar para evitar que se rompa.

Variantes y acompañamientos

Una de las ventajas de este bizcochuelo es su versatilidad. Se puede servir solo, espolvoreado con azúcar impalpable, o convertirlo en torta de cumpleaños con una cobertura de queso crema y miel. También combina muy bien con frutos secos como nueces o almendras picadas, que pueden añadirse a la masa para sumar textura.

Quienes prefieren un sabor más intenso pueden incorporar cacao en polvo y transformar la preparación en un bizcochuelo marmolado de calabaza y chocolate. Otra alternativa es reemplazar el aceite por manteca derretida si se prefiere un sabor más tradicional.

Una receta ideal para no desperdiciar

Este bizcochuelo es también una forma práctica de aprovechar restos de calabaza cocida que quedaron en la heladera. En lugar de convertirla en sopa, puede transformarse en un postre o merienda diferente que sorprende por su suavidad.

Con ingredientes económicos, pasos simples y un resultado que no falla, el bizcochuelo de calabaza se ganó su lugar en muchas cocinas. Perfecto para quienes disfrutan de lo casero, pero también para quienes buscan innovar sin complicarse.