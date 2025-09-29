En vivo Radio La Red
Leandro Paredes
Ángel Di María
FÚTBOL

La sorpresa que Leandro Paredes le dio a Ángel Di María que emocionó a todos

Leandro Paredes aprovechó su día de descanso para darle una sorpresa a Ángel Di María. Mirá.

Leandro Paredes vivió un domingo intenso dentro de la cancha y un lunes relajado fuera de ella. Después de convertir un gol, pero terminar con derrota 2-1 ante Defensa y Justicia en Florencio Varela, el mediocampista de Boca aprovechó que el cuerpo técnico decidió dar libre al plantel y salió a la ruta con un objetivo muy distinto al futbolístico: visitar por sorpresa a su amigo Ángel Di María en Rosario.

Imagenes notas A24 (2)

El campeón del mundo con la Selección Argentina se subió a su auto junto a su esposa, Camila Galante, y sus tres hijos —Victoria, Giovanni y Lautaro— para recorrer las tres horas y media que separan Buenos Aires de Rosario. Del otro lado los esperaba Di María, junto a Jorgelina Cardoso y sus hijas Mía y Pía.

Aunque los futbolistas no mostraron imágenes directamente, fue Camila quien compartió la secuencia del encuentro en sus historias de Instagram: primero, Paredes manejando concentrado por la autopista; luego, una foto de Di María y Jorgelina sosteniendo al pequeño Lautaro, de apenas seis meses; más tarde, Mía con el bebé en brazos; y finalmente, los cinco chicos tomando helado al sol, disfrutando de un lunes cálido como si se tratara de un día cualquiera.

Una amistad que nació en Europa y se fortaleció en la Selección

Paredes y Di María convivieron durante años en el Paris Saint-Germain y más tarde en la Juventus, forjando una relación que se solidificó en la Selección Argentina, especialmente durante el proceso que culminó con la Copa del Mundo en Qatar. Hoy, más allá de estar en clubes diferentes, sostienen una amistad que traspasa lo deportivo.

Hace apenas unas semanas se cruzaron dentro del campo por primera vez como rivales en el empate 1-1 entre Rosario Central y Boca en el Gigante de Arroyito. Aquella tarde, Di María convirtió un gol olímpico, y la picardía no faltó.

“Sabía que iba a venir una patada”, dijo el Fideo con humor tras el partido. “Dentro de la cancha no hay amigos”, agregó. Paredes devolvió elogios: “Jugar contra él fue raro, pero lo disfruté. Parte del gol es por su calidad”.

Mientras compiten por la clasificación, se permiten un respiro

Tanto Boca como Rosario Central están en plena pelea por clasificar a la Copa Libertadores 2025 a través de la tabla anual. El equipo de Di María llega en alza tras golear a Gimnasia —con gol suyo incluido— y lidera con 50 puntos y un partido menos. Boca, en cambio, perdió una gran oportunidad en Varela y quedó con 47 unidades, las mismas que Argentinos Juniors pero con peor diferencia de gol.

Sin embargo, ni siquiera ese contexto de presión impidió que ambos se tomaran un momento para frenar y disfrutar de lo que pocas veces pueden: un encuentro simple, lejos de los flashes, con sus familias como protagonistas.

No es un dato menor que, tiempo atrás, ambos confesaron que sueñan con compartir cuerpo técnico cuando se retiren. Si alguna vez lo logran, este tipo de encuentros probablemente se conviertan en anécdotas de vestuario.

Por ahora, siguen escribiendo su historia desde distintos frentes: uno con la azul y oro, el otro con la camiseta auriazul. Pero cuando hay helado para los chicos y charla para los grandes, ni la tabla anual puede interponerse.

