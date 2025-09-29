La picante indirecta de Cata Gorostidi a Ricky Montaner tras el rumor de que Stefi Roitman lo engañó

Incluso, durante su paso por el reality de Telefe, Cata Gorostidi sorprendió con un grito que dejó a todos descolocados: “¡Te amo Ricky Montaner!”. Aquella declaración, lejos de aclarar, sumó más dudas que certezas en torno al supuesto romance.

¿Stefi Roitman engañó a Ricky Montaner con Nico Furtado?

Stefi Roitman estuvo en España con motivo de la presentación de Ya no quedan junglas, la película en la que participa y que formó parte del Festival de Cine de San Sebastián. En medio de su estadía en el país europeo, se viralizó un video que la muestra junto a Nico Furtado recorriendo las calles de Madrid.

El material fue difundido por la influencer Magalí Sica, conocida por haber captado a la China Suárez junto a Franco Colapinto en una situación similar. En esta ocasión, compartió imágenes que involucran a Roitman y Furtado.

Aunque en el video no se registra un encuentro directo entre ambos —detalle que generó varias críticas hacia la influencer— sí se observa a Stefi caminando por la misma calle donde habría estado el actor, entrando a una pastelería y saliendo luego con una bolsa en la mano.

“Reportando desde Madrid. Stefy Roiman es muy amiga de Nico Furtado, tanto que van a tomar cafés solos por las calles de Madrid un domingo a las 9 de la noche. Un besito a Ricky (Montaner)”, comentó Magalí en el video, insinuando una cercanía entre los actores que no pasó desapercibida en redes.

¿Cuál fue la reacción de Stefi Roitman ante los rumores de crisis con Ricky Montaner?

Stefi Roitman habló por primera vez sobre su presente sentimental con Ricky Montaner desde la alfombra roja de los Premios Platino, celebrados en Madrid. Allí, la actriz se refirió a cómo atraviesan su relación en medio de agendas laborales que muchas veces los mantienen en distintos países.

“Vine sola con mi equipo de trabajo”, expresó en una entrevista con Majo Martino para Puro Show (El Trece). Ante la consulta de la periodista: “¿Seguís bien en pareja?”, Stefi no dudó en responder.

“Re. Súper feliz, enamorada. Y lo extraño, te digo la verdad. Nos vemos mucho, nos acompañamos mucho. Pero a veces los viajes se cruzan”, aseguró, dejando en claro que el amor sigue intacto, aunque los compromisos profesionales los obligan a estar separados por momentos.

La actriz contó que pasó tres semanas en Buenos Aires sin la compañía de Ricky, debido a que él estaba de gira con su música. “Yo he estado tres semanas en Buenos Aires, que Ricky no podía venir porque él está con sus giras, con su show”, comentó. Y con orgullo, destacó el ritmo laboral de su esposo: “Está con emprendimientos, proyectos, con un montón de cosas. Es un toro mi esposo. O sea, no para”.

Consultada sobre cómo manejan la distancia, Stefi explicó que mantienen el vínculo a través de llamadas y mensajes constantes. “Mucha videollamada, fotos. Y nos gusta estar en el detalle. Está bueno también que cada uno esté en la suya y respetar los espacios, pero hay algo del detalle...”.

“Literal, contarnos una anécdota que pasa acá y se la contaste a tu compañero acá, pero es algo que me gusta compartirlo con él, como para que no se pierda esas cosas”, agregó, mostrando lo conectados que siguen a pesar de la distancia.

Finalmente, Stefi se emocionó al recordar uno de los momentos más importantes de su vida: “Me casé a los 27, era una nena. Me soñé la imagen entrando con mi papá (al casamiento)”. Una confesión que cerró la entrevista con ternura y nostalgia.