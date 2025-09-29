Brownie fitness: el postre saludable que conquista a quienes entrenan

No requiere azúcar agregada si las bananas están bien maduras, aunque algunos optan por añadir un toque extra de dulzor si lo desean más intenso.

Paso a paso

Precalentar el horno a 180°C.

Hacer un puré con las bananas utilizando un tenedor o procesadora.

Agregar los huevos y la esencia de vainilla , mezclando hasta integrar bien.

Incorporar la avena molida y el cacao , revolviendo hasta lograr una pasta espesa y homogénea.

Verter en un molde pequeño previamente engrasado o forrado con papel manteca.

Hornear entre 15 y 20 minutos , dependiendo del nivel de humedad que se prefiera. Cuanto menos tiempo, más húmedo quedará.

Dejar enfriar antes de cortar para evitar que se deshaga.

Opciones para sumar proteínas

Quienes buscan un brownie más orientado al pre o post entrenamiento suelen agregar una medida de proteína en polvo sabor chocolate o vainilla, reduciendo un poco la cantidad de avena para mantener la consistencia. Otra alternativa es utilizar mantequilla de maní o pasta de almendras, que aporta grasas saludables y mayor densidad energética.

¿Se puede hacer en microondas o airfryer?

Sí. Para quienes no quieren encender el horno, existe la versión rápida en microondas, cocinando la mezcla en una taza o molde apto durante 2 a 3 minutos a potencia alta. En freidora de aire, el tiempo estimado es de 10 a 12 minutos a 160°C.

Un postre que se adapta al objetivo de cada uno

El brownie fitness no pretende ser idéntico al clásico de manteca y azúcar, sino una alternativa más ligera y funcional, que permite disfrutar de algo dulce sin salir del plan. Puede comerse solo, acompañado con yogur griego o fruta fresca, y se conserva bien en heladera durante varios días.

Ideal para quienes entrenan, pero también para quienes simplemente buscan comer mejor sin resignar sabor. Porque, al final, la clave no es eliminar los postres, sino aprender a reinventarlos.