La estación Constitución amaneció cubierta de insignias nazis: cuál fue la sorprendente explicación

Este miércoles la estación de Constitución amaneció con insignias nazis que provocaron la sorpresa y hasta indignación de algunos pasajeros del Tren Roca, quienes no tardaron en compartir las imágenes en sus redes sociales.
Usuarios reportaron la aparición de insignias nazis en los andenes del Tren Roca y las imágenes se viralizaron rápidamente.
La simbología nazi que fue divulgada en redes formaba parte del montaje para una producción de Netflix.
Este miércoles la estación de Constitución amaneció con insignias nazis que provocaron la sorpresa y hasta indignación de algunos pasajeros del Tren Roca, quienes no tardaron en compartir las imágenes en sus redes sociales.
Ante la polémica que generó la presencia de esa simbología en los andenes 12 y 13, Trenes Argentinos aclaró que no se trataba de una intervención real, sino del montaje preparado para la filmación de una serie de Netflix.
Según contaron en el programa Otra mañana, por A24, la producción corresponde a la ficción “El Ruso”, una miniserie de cinco capítulos que tendrá como protagonista al “Chino” Darín y será dirigida por el guionista Sebastián Borensztein.
Este jueves aún permanecía parte de la escenografía en la estación, incluida una locomotora y varias banderas -ya sin insignias- que forman parte de la ambientación.
Las grabaciones, que comenzaron en Argentina con escenas que recrean una Europa de los años 40, tienen hoy su último día de rodaje en Constitución antes de continuar en otras locaciones.
Enmarcada en plena Segunda Guerra Mundial, “El Ruso” relatará la historia de un cantante de tango que, sin saberlo, será parte de una misión secreta en el corazón del régimen nazi.