La estación Constitución amaneció cubierta de insignias nazis: cuál fue la sorprendente explicación

Las grabaciones, que comenzaron en Argentina con escenas que recrean una Europa de los años 40, tienen hoy su último día de rodaje en Constitución antes de continuar en otras locaciones.

Chino Darín Netflix 1

Enmarcada en plena Segunda Guerra Mundial, “El Ruso” relatará la historia de un cantante de tango que, sin saberlo, será parte de una misión secreta en el corazón del régimen nazi.