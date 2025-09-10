En vivo Radio La Red
CINE

El Chino Darín arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y dura menos de 2 horas

Esta película romántica con el Chino Darín sorprende en Netflix con una mirada diferente a todo lo antes visto sobre los romances y las relaciones.

El Chino Darín arrasa en Netflix con la comedia romántica más vista y dura menos de 2 horas. (Foto: Archivo)

La comedia romántica "Las leyes de la termodinámica" llegó a Netflix y generó sorpresa entre los usuarios por su mezcla única de ciencia, humor y desamor. Estrenada en 2018 y protagonizada por el Chino Darín, esta película española se apartó de los clichés del género y apostó por un experimento narrativo que combina el rigor de la física con las emociones humanas.

Durante 1 hora y 40 minutos, el film plantea que el caos en las relaciones sentimentales puede explicarse a través de las leyes universales que formularon científicos como Newton, Einstein y los padres de la mecánica cuántica. En ese cruce inesperado entre fórmulas y sentimientos aparece el argentino Chino Darín, quien encarna a Pablo, un publicista atrapado en su propio torbellino emocional.

De qué trata "Las leyes de la termodinámica"

Según la sinopsis oficial de Netflix: "Un físico usa las leyes de la termodinámica para explicar los romances y las relaciones, pero parece que las teorías fallan en su vida amorosa."

Las leyes de la termodinámica Netflix 1

El punto de partida de Las leyes de la termodinámica es la obsesión de Manel, interpretado por Vito Sanz, un joven físico brillante pero neurótico. Convencido de que el fracaso de su historia con Elena (el papel de Berta Vázquez, actriz y modelo emergente) no fue culpa suya, intenta demostrar que todo estaba escrito desde el inicio, determinado por principios científicos inmutables.

A través de una estructura narrativa que se mueve entre el documental y la ficción, la película va hilando testimonios de supuestos expertos y escenas de pareja, como si todo formara parte de un experimento. La propuesta se vuelve un retrato irónico del amor visto desde la lupa de la ciencia. El resultado es una comedia romántica que se atreve a desafiar los límites de lo que el público espera de este género.

El elenco de la película con el Chino Darín

  • Vito Sanz
  • Berta Vázquez
  • Chino Darín
  • Vicky Luengo
  • Andrea Ros
  • Irene Escolar
  • Josep Maria Pou
  • Daniel Sánchez Arévalo
Las leyes de la termodinámica Netflix 2

La mirada de Mateo Gil: ciencia, amor y caos

El director Mateo Gil construyó un relato que se sitúa en el terreno de la comedia pero con un andamiaje conceptual complejo. La película no solo parodia la solemnidad del discurso científico, sino que también ironiza sobre la manera en que las personas justifican sus fracasos amorosos.

La obra también dialoga con un fenómeno contemporáneo: la obsesión por medir, cuantificar y explicar todo, incluso aquello que por naturaleza es caótico e impredecible. En esa tensión se sostiene la propuesta.

Dónde ver "Las leyes de la termodinámica"

Aunque su estreno en salas pasó relativamente desapercibido en 2018, la llegada de Las leyes de la termodinámica a Netflix revitalizó el interés en la producción. La plataforma le otorgó visibilidad internacional y permitió que nuevos públicos descubrieran esta propuesta atípica dentro del catálogo.

Las leyes de la termodinámica Netflix 3

En un contexto donde abundan fórmulas repetidas en las comedias románticas, la película llamó la atención precisamente por hacer lo contrario: romper con las reglas y cuestionarlas.

Una película que genera reacciones divididas

Los espectadores que se acercaron a la película suelen reaccionar de dos maneras. Para algunos, el cruce de física y amor resulta un hallazgo divertido y original. Para otros, el exceso de referencias científicas puede resultar confuso o incluso exagerado.

Las leyes de la termodinámica Netflix 4

Por qué ver "Las leyes de la termodinámica" en Netflix

El gran mérito de Las leyes de la termodinámica es su decisión de incomodar. En lugar de ofrecer un romance convencional con final previsible, pone en juego un experimento narrativo. La mezcla de entrevistas ficticias, recursos visuales de documental y humor absurdo construye una experiencia poco común en la comedia romántica.

El público que la descubre en Netflix se enfrenta a una historia que combina lo íntimo con lo universal, lo caótico con lo racional. En definitiva, una invitación a repensar si el amor puede reducirse a fórmulas o si seguirá siendo un territorio indomable.

Tráiler de "Las leyes de la termodinámica" en Netflix

