Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva serie española y se convierte en el gran estreno del año.

El tráiler deja claro que los animales no serán meros accesorios. En Kawanda, el pueblo ficticio donde se desarrolla la historia, las mascotas tienen un rol casi central, convirtiéndose en detonantes de enredos, malentendidos y momentos cómicos.

La serie plantea un mundo donde los dueños de los animales buscan soluciones insólitas, y Antón debe enfrentarse a sus propias limitaciones mientras descubre nuevas formas de relacionarse. El tono combina el humor costumbrista con una mirada tierna hacia las relaciones familiares y la vida en comunidad.

Animal Netflix 1

El elenco de "Animal" con Luis Zahera

Luis Zahera

Lucía Caraballo

Carmen Ruíz

Antonio Durán 'Morris'

Sergio Abelaira

Darío Loureiro

Adrián Viador

Raquel Nogueira

Fer Fraga

Nacho Peña

Luis Zahera brilla en la nueva serie de Netflix

Luis Zahera, conocido por su presencia intensa en películas como Celda 211 o As bestas, sorprende ahora con su primer gran papel protagonista en televisión. El actor gallego se lanza a la comedia televisiva, una faceta menos habitual en su trayectoria.

Su presencia es uno de los principales atractivos de la serie, al representar un giro de registro que puede conquistar tanto a los fans habituales como a nuevas audiencias.

Animal Netflix 3

La nueva apuesta española de Netflix para este año

Con el lanzamiento del tráiler, Netflix confirma que Animal será una de sus grandes apuesta para lo que resta del 2025. La plataforma sigue apostando por la ficción española, especialmente en formatos de comedia ligera que conecten con un público amplio.

El estreno fijado para el 3 de octubre encaja en la estrategia de la compañía de ofrecer contenidos familiares en el arranque de otoño, un momento clave en el consumo de series.

Animal salvaje Netflix 1.jpg

Qué se espera de "Animal" en Netflix

El tráiler juega con imágenes que muestran el contraste entre la vida tranquila del veterinario rural y la tormenta de enredos que le espera en la tienda de mascotas. Desde animales traviesos hasta clientes exigentes, pasando por las tensiones familiares con Uxía, cada situación parece diseñada para llevar a Antón al límite de su paciencia.

Sin embargo, la serie no se queda solo en el gag fácil. También apunta a transmitir un mensaje sobre la convivencia, la adaptación y los vínculos humanos, recordando que la familia puede ser tan caótica y sorprendente como cualquier jauría de perros o colonia de gatos.

Animal salvaje Netflix 2.jpg

Cuándo se estrena la serie "Animal" en Netflix

El anuncio del tráiler generó un notable revuelo en redes sociales. Usuarios destacaron la sorpresa de ver a Luis Zahera en un rol cómico y el atractivo de una comedia en la que los animales son parte central de la trama.

La expectación por el estreno el próximo 3 de octubre se suma a la creciente presencia de producciones españolas en el catálogo global de Netflix, lo que podría abrir la puerta a que Animal llegue a audiencias internacionales.

Tráiler de "Animal" en Netflix