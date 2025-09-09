En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
Luis Zahera
Netflix
SERIES

Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva serie española y se convierte en el gran estreno del año

Netflix presenta su nueva serie de comedia con Luis Zahera como protagonista. Por qué es la ficción española más esperada del 2025.

Redacción A24
por Redacción A24 |
Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva serie española y se convierte en el gran estreno del año.

Luis Zahera arrasa en Netflix con su nueva serie española y se convierte en el gran estreno del año.

Netflix lanzó el esperado tráiler de "Animal", su nueva apuesta española de comedia que tendrá como gran protagonista a Luis Zahera, ganador de un Goya y reconocido por sus papeles intensos. La serie se estrenará el próximo 3 de octubre y promete situar a Zahera en un terreno inesperado: el de un veterinario rural que se ve arrastrado a situaciones absurdas, caóticas y cargadas de humor.

Leé también Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie corta es ideal para ver
Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie corta es ideal para ver.

La producción, creada por Alea Media, también cuenta con Lucía Caraballo, que interpretará a la sobrina del personaje de Zahera, y con un elenco que completa un reparto coral lleno de rostros reconocibles en la ficción española.

De qué trata "Animal" en Netflix

Según la sinópsis oficial de Netflix: "Corto de dinero, el veterinario Antón acepta trabajar en una elegante tienda de mascotas, donde pasa de tratar animales de granja a vender comidas prémium para perros mimados."

Animal Netflix 2

En este escenario, no son solo los clientes o los animales quienes ponen a prueba al protagonista. Las situaciones se mueven entre lo entrañable y lo disparatado, revelando que, en ocasiones, los humanos necesitan más entrenamiento que sus propias mascotas.

El tráiler deja claro que los animales no serán meros accesorios. En Kawanda, el pueblo ficticio donde se desarrolla la historia, las mascotas tienen un rol casi central, convirtiéndose en detonantes de enredos, malentendidos y momentos cómicos.

La serie plantea un mundo donde los dueños de los animales buscan soluciones insólitas, y Antón debe enfrentarse a sus propias limitaciones mientras descubre nuevas formas de relacionarse. El tono combina el humor costumbrista con una mirada tierna hacia las relaciones familiares y la vida en comunidad.

Animal Netflix 1

El elenco de "Animal" con Luis Zahera

  • Luis Zahera
  • Lucía Caraballo
  • Carmen Ruíz
  • Antonio Durán 'Morris'
  • Sergio Abelaira
  • Darío Loureiro
  • Adrián Viador
  • Raquel Nogueira
  • Fer Fraga
  • Nacho Peña

Luis Zahera brilla en la nueva serie de Netflix

Luis Zahera, conocido por su presencia intensa en películas como Celda 211 o As bestas, sorprende ahora con su primer gran papel protagonista en televisión. El actor gallego se lanza a la comedia televisiva, una faceta menos habitual en su trayectoria.

Su presencia es uno de los principales atractivos de la serie, al representar un giro de registro que puede conquistar tanto a los fans habituales como a nuevas audiencias.

Animal Netflix 3

La nueva apuesta española de Netflix para este año

Con el lanzamiento del tráiler, Netflix confirma que Animal será una de sus grandes apuesta para lo que resta del 2025. La plataforma sigue apostando por la ficción española, especialmente en formatos de comedia ligera que conecten con un público amplio.

El estreno fijado para el 3 de octubre encaja en la estrategia de la compañía de ofrecer contenidos familiares en el arranque de otoño, un momento clave en el consumo de series.

Animal salvaje Netflix 1.jpg

Qué se espera de "Animal" en Netflix

El tráiler juega con imágenes que muestran el contraste entre la vida tranquila del veterinario rural y la tormenta de enredos que le espera en la tienda de mascotas. Desde animales traviesos hasta clientes exigentes, pasando por las tensiones familiares con Uxía, cada situación parece diseñada para llevar a Antón al límite de su paciencia.

Sin embargo, la serie no se queda solo en el gag fácil. También apunta a transmitir un mensaje sobre la convivencia, la adaptación y los vínculos humanos, recordando que la familia puede ser tan caótica y sorprendente como cualquier jauría de perros o colonia de gatos.

Animal salvaje Netflix 2.jpg

Cuándo se estrena la serie "Animal" en Netflix

El anuncio del tráiler generó un notable revuelo en redes sociales. Usuarios destacaron la sorpresa de ver a Luis Zahera en un rol cómico y el atractivo de una comedia en la que los animales son parte central de la trama.

La expectación por el estreno el próximo 3 de octubre se suma a la creciente presencia de producciones españolas en el catálogo global de Netflix, lo que podría abrir la puerta a que Animal llegue a audiencias internacionales.

Tráiler de "Animal" en Netflix

Embed
Redacción A24
Por Redacción A24
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Luis Zahera Netflix Serie
Notas relacionadas
Si ya viste Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie es la más recomendada
Si te gustó Entrevías en Netflix con José Coronado y Luis Zahera, esta serie breve es ideal para ver
Luis Zahera arrasa en Netflix con la película que rompe todos los esquemas y dura menos de 2 horas

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar