SORPRESIVO

El inesperado gesto de Calu Rivero después de que el Chino Darín y Úrsula Corberó anunciaran que serán padres

Úrsula Corberó anunció su embarazo y Calu Rivero, ex del Chino Darín, tuvo un inesperado gesto con los futuros padres.

9 sept 2025, 22:53
calu rivero, ursula corbero y chino darin
calu rivero, ursula corbero y chino darin

Después de que Úrsula Corberó anunciara en Instagram que está esperando su primer hijo junto al Chino Darín, las redes se llenaron de mensajes de cariño y felicitaciones. Entre ellos, uno llamó especialmente la atención: el de Calu Rivero, expareja del actor, quien tuvo un gesto inesperado con los futuros padres.

Actualmente en pareja con Aíto de la Rúa y madre de Tao y Bee, Calu comentó la publicación de la actriz catalana con palabras cálidas y respetuosas: "Wow, qué gran momento están por vivir. Felicidades, Úrsula y Chino", escribió.

El mensaje sorprendió a muchos, no solo por la historia compartida entre Calu y el Chino —quienes estuvieron juntos hace más de una década—, sino por el tono empático y amoroso que eligió para expresarse.

Por su parte, el Chino Darín reaccionó a la publicación de Úrsula compartiéndola en sus historias de Instagram, acompañada por emojis de corazones y caritas felices, reflejando su emoción por la llegada del bebé.

Pero quien se mostró más conmovida fue Florencia Bas, madre del actor, que comentó: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”.

ursula preñada

¿Cómo fue la historia de amor entre el Chino Darín y Calu Rivero?

Calu Rivero y el Chino Darín se conocieron en 2010 en medio de las grabaciones de la telenovela Alguien que me quiera, pero en marzo de 2013 comenzaron a salir y confirmaron su noviazgo. “Nuestro primer encuentro fue en la novela y enseguida nos hicimos muy amigos”, recordaba el hijo de Ricardo Darín en una entrevista con la revista Luz. La relación, que duró ocho meses, fue intensa pero breve.

La ruptura sorprendió a muchos. “Es cierto, estoy separada. Nos queremos mucho, está todo bien. Pero bueno, hay cosas que llegan a un final”, había explicado Calu en su momento. Aunque se especuló sobre los motivos, allegados aseguraron que simplemente la relación había llegado a su fin sin conflictos.

calu rivero y chino darin

     

 

