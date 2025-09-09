El inesperado gesto de Calu Rivero después de que el Chino Darín y Úrsula Corberó anunciaran que serán padres

Pero quien se mostró más conmovida fue Florencia Bas, madre del actor, que comentó: “¡Me explota el corazón de alegría y amor! ¡Los amo con mi vida a los tres! Qué locura hermosa, qué lindos, qué ansiedad. Felicidades para ustedes y para mí jajaja. Lo bella que estás”.

¿Cómo fue la historia de amor entre el Chino Darín y Calu Rivero?

Calu Rivero y el Chino Darín se conocieron en 2010 en medio de las grabaciones de la telenovela Alguien que me quiera, pero en marzo de 2013 comenzaron a salir y confirmaron su noviazgo. “Nuestro primer encuentro fue en la novela y enseguida nos hicimos muy amigos”, recordaba el hijo de Ricardo Darín en una entrevista con la revista Luz. La relación, que duró ocho meses, fue intensa pero breve.

La ruptura sorprendió a muchos. “Es cierto, estoy separada. Nos queremos mucho, está todo bien. Pero bueno, hay cosas que llegan a un final”, había explicado Calu en su momento. Aunque se especuló sobre los motivos, allegados aseguraron que simplemente la relación había llegado a su fin sin conflictos.