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El corte de carne económico que pocos eligen y aporta nutrientes clave para la salud

Un alimento económico y poco elegido que se destaca por su alto valor nutricional y los beneficios que puede aportar cuando se lo incorpora de forma moderada a la dieta.

El hígado de res

El hígado de res, una de las opciones más nutritivas y económicas dentro de la carne vacuna, aunque muchas veces poco elegida.

El hígado de res es uno de los alimentos más nutritivos y completos, una opción práctica para incorporar proteínas y micronutrientes esenciales sin aumentar demasiado el gasto. Su alto valor nutricional y precio accesible lo convierten en un aliado clave para mejorar la calidad de la dieta diaria.

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Entre sus principales características nutricionales se destaca un aporte calórico moderado de aproximadamente 135 kilocalorías por cada 100 gramos, junto con un contenido proteico cercano al 20-23%. Es una excelente fuente de hierro hemo (de alta absorción), zinc, selenio con acción antioxidante, potasio y cobre. También aporta cantidades significativas de vitamina B12, ácido fólico y vitamina A en forma activa.

Beneficios principales

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  • Excelente aliado contra la anemia gracias a su alto contenido de hierro hemo de fácil absorción, especialmente útil para mujeres en edad fértil que experimentan pérdidas mensuales de sangre.
  • Apoyo al sistema nervioso y desarrollo cerebral por su elevado aporte de vitamina B12 y ácido fólico, beneficioso tanto para niños en crecimiento como para adultos mayores.
  • Contribuye a la energía diaria, la formación de glóbulos rojos y el mantenimiento de las defensas del organismo.
  • Favorece la visión y el sistema inmune gracias a su contenido de vitamina A (retinol).
  • Actúa como un concentrado nutricional natural, comparable en muchos aspectos a un multivitamínico, pero a un precio mucho más accesible.

Si bien el hígado de res contiene alrededor de 300 mg de colesterol por cada 100 gramos, su efecto sobre el colesterol en sangre no depende únicamente de este alimento, sino del conjunto de la dieta y de factores individuales. Por eso, consumido con moderación, no suele ser la principal causa de su aumento.

Contraindicaciones y precauciones sobre el consumo de hígado de res

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El principal riesgo del hígado de res no radica en la creencia popular de que “acumula toxinas”, ya que este aspecto se minimiza considerablemente al adquirirlo en carnicerías de confianza o procedente de animales sanos y bien alimentados.

El verdadero punto de atención es su altísimo contenido de vitamina A preformada, que se acumula en el organismo y puede generar, en caso de ingesta excesiva y prolongada, una hipervitaminosis A con posibles efectos negativos sobre el hígado.

Por esta razón, no se recomienda su consumo diario. Las mujeres embarazadas pueden incluirlo ocasionalmente, pero deben hacerlo con moderación para evitar riesgos asociados al exceso de vitamina A para el feto.

Además, personas con ácido úrico elevado o gota deberían moderar su consumo debido a su contenido de purinas.

Las recomendaciones habituales indican consumirlo una vez cada 15 días o cada tres semanas. En el caso de mujeres con menstruaciones muy abundantes, se puede aumentar la frecuencia a una vez por semana, siempre respetando porciones de entre 100 y 150 gramos.

El hígado de res se puede preparar de diversas formas tradicionales: encebollado, frito, rebozado o guisado con verduras. Elegir productos frescos y de buena procedencia es clave para aprovechar sus beneficios con total seguridad.

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