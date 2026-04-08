El corte de carne económico que pocos eligen y aporta nutrientes clave para la salud

Contraindicaciones y precauciones sobre el consumo de hígado de res

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El principal riesgo del hígado de res no radica en la creencia popular de que “acumula toxinas”, ya que este aspecto se minimiza considerablemente al adquirirlo en carnicerías de confianza o procedente de animales sanos y bien alimentados.

El verdadero punto de atención es su altísimo contenido de vitamina A preformada, que se acumula en el organismo y puede generar, en caso de ingesta excesiva y prolongada, una hipervitaminosis A con posibles efectos negativos sobre el hígado.

Por esta razón, no se recomienda su consumo diario. Las mujeres embarazadas pueden incluirlo ocasionalmente, pero deben hacerlo con moderación para evitar riesgos asociados al exceso de vitamina A para el feto.

Además, personas con ácido úrico elevado o gota deberían moderar su consumo debido a su contenido de purinas.

Las recomendaciones habituales indican consumirlo una vez cada 15 días o cada tres semanas. En el caso de mujeres con menstruaciones muy abundantes, se puede aumentar la frecuencia a una vez por semana, siempre respetando porciones de entre 100 y 150 gramos.

El hígado de res se puede preparar de diversas formas tradicionales: encebollado, frito, rebozado o guisado con verduras. Elegir productos frescos y de buena procedencia es clave para aprovechar sus beneficios con total seguridad.