En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Trends
TripleCrimen
Femicidio
Triple Crimen

El desgarrador comentario de Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, que angustió a todos

La frase más dura de Antonio, abuelo de Brenda y Morena, que se volvió viral y revivió el dolor. Miralo.

El desgarrador comentario de Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, que angustió a todos

El triple femicidio de Florencio Varela sigue estremeciendo a la Argentina. A más de un mes de la masacre que se cobró la vida de Brenda Del Castillo (20), Morena Verdi (20) y Lara Gutiérrez (15), la investigación avanza con nueve detenidos —entre ellos el presunto autor intelectual, conocido como “Pequeño J”, capturado en Perú—, pero el dolor de las familias permanece intacto.

Leé también Devastador: un testigo del asesinato contó la actitud de las tres chicas mientras las torturaban
devastador: un testigo del asesinato conto la actitud de las tres chicas mientras las torturaban

En medio del duelo, Antonio, el abuelo de Brenda y Morena, se convirtió en la voz más fuerte de una familia devastada. Con una entereza que sorprende, pero con la tristeza marcada en el rostro, recorre los medios junto a su nieto Federico para exigir justicia y que el caso no quede en el olvido.

En el programa A la tarde, conducido por Karina Mazzocco, Antonio rompió el silencio con un relato desgarrador: “Morena era la chispita de la casa, se colgaba arriba mío. Brenda era la dueña de mi pieza, donde nos juntábamos siempre. Se peleaban a ver quién iba a llevar la manija de mi cajón cuando me muriera. Y lamentablemente yo tuve que llevar la manija de sus cajones. Es muy doloroso”.

El testimonio, cargado de impotencia, dejó sin palabras a todos en el estudio y se volvió viral en las redes, donde miles de usuarios expresaron su indignación y apoyo a la familia.

Antonio también apuntó contra la indiferencia de los funcionarios y las fallas judiciales en las primeras horas de la causa:"Hubiera sido importante que algún funcionario se presentara, pero a mí me dieron la espalda”, destacó.

Además, contó un hecho lamentable ocurrido durante los reclamos: “Cuando las familias fueron a reclamar a la plaza frente a la municipalidad, los recibieron con gas pimienta”.

Y, como si fuera poco, apuntó contra lo sucedido en la vivienda donde mataron y torturaron a las chicas: “El fiscal dejó la casa abierta y hasta entró un ladrón a robar”.

A pesar del dolor, Antonio se detuvo en las memorias más tiernas de sus nietas: “Morena era pura energía, siempre alegre”, y agregó: “Brenda, la mayor, era como una madre para todos. Tenía un hijito de apenas un año”.

Además, recordó su pasión por el boxeo: “Ellas querían ser boxeadoras, siempre peleaban. Estoy seguro que se fueron peleando las dos, porque dicen que tenían arañazos, mordeduras. Se habrán querido defender”.

Mientras tanto, la causa avanza con nueve detenidos. Entre ellos: Pequeño J”, señalado como autor intelectual, arrestado en Perú. Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio. Otros implicados en encubrimiento y apoyo logístico.

La hipótesis más fuerte es que el triple femicidio fue un mensaje mafioso, transmitido incluso en vivo por redes sociales para marcar territorio dentro del mundo narco.

TRIPLE CRIMEN NARCO: "LA FAMILIA NO VA A PARAR" - ANTONIO, ABUELO DE MORENA Y BRENDA
TRIPLE CRIMEN NARCO: "LA FAMILIA NO VA A PARAR" - ANTONIO, ABUELO DE MORENA Y BRENDA
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
TripleCrimen Femicidio Pequeño J
Notas relacionadas
Triple crimen en Florencio Varela: gran operativo en Villa Zavaleta para dar con el presunto autor intelectual narco
WhatsApp dejó de funcionar en estos celulares: la lista de los modelos que se quedaron sin la app
Astrología: Piscis con Marte en Escorpio imita el deseo intenso en busca de serenidad

Últimas Noticias

Más sobre Trends

Más sobre Trends

Te puede interesar