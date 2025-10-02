El desgarrador comentario de Antonio, el abuelo de Morena y Brenda, que angustió a todos

Antonio también apuntó contra la indiferencia de los funcionarios y las fallas judiciales en las primeras horas de la causa:"Hubiera sido importante que algún funcionario se presentara, pero a mí me dieron la espalda”, destacó.

Además, contó un hecho lamentable ocurrido durante los reclamos: “Cuando las familias fueron a reclamar a la plaza frente a la municipalidad, los recibieron con gas pimienta”.

Y, como si fuera poco, apuntó contra lo sucedido en la vivienda donde mataron y torturaron a las chicas: “El fiscal dejó la casa abierta y hasta entró un ladrón a robar”.

A pesar del dolor, Antonio se detuvo en las memorias más tiernas de sus nietas: “Morena era pura energía, siempre alegre”, y agregó: “Brenda, la mayor, era como una madre para todos. Tenía un hijito de apenas un año”.

Además, recordó su pasión por el boxeo: “Ellas querían ser boxeadoras, siempre peleaban. Estoy seguro que se fueron peleando las dos, porque dicen que tenían arañazos, mordeduras. Se habrán querido defender”.

Mientras tanto, la causa avanza con nueve detenidos. Entre ellos: Pequeño J”, señalado como autor intelectual, arrestado en Perú. Su mano derecha, Matías Agustín Ozorio. Otros implicados en encubrimiento y apoyo logístico.

La hipótesis más fuerte es que el triple femicidio fue un mensaje mafioso, transmitido incluso en vivo por redes sociales para marcar territorio dentro del mundo narco.