Morena Rial quiere celebrar el primer cumpleaños de su hijo Amadeo en la cárcel y Jorge explotó

Por su parte, Matías Vázquez agregó más detalles: “La justicia revocó la excarcelación por robo agravado. El robo fue el 18 de enero en la zona de San Isidro. Ahora va a estar en este penal, no le van a dar la prisión domiciliaria, al menos en estas semanas, porque es muy difícil que se la den, y va a pasar las peores horas”. Además, destacó que “aparte se viene al cumpleaños de su hijo, es decir, el 7 de octubre cumple un año el más chico”.

El periodista también reveló el trasfondo íntimo de la familia: “Hay una grieta familiar muy fuerte. Porque Morena quiere festejar el cumpleaños en el penal y la familia, Rocío y Jorge, no quieren saber nada con eso”. Según su mirada, “es la parte quizás más sensible de una situación que hoy Morena Rial no esperaba y pasó porque la justicia realmente no le tiene miedo ni al apellido Rial ni a nada”.

En el cierre del debate, Pampito estableció una comparación: “Me recuerda mucho a la serie que estábamos tocando todos estos días, En el barro. Fuera de broma, lo digo, de esta situación de las mamás con los chicos en prisión”. Sin embargo, Duré aclaró: “Sí, pero no es familiar. Esta prisión no es familiar. Ella no está con él. Tenés un rincón de la infancia donde sí vos podés estar tiempo con tu hijo”.

¿Qué dijo Luis Ventura de la detención de Morena Rial?

Luis Ventura siempre admitió tener una especial debilidad por las hijas de Jorge Rial. Durante años, ambos periodistas fueron muy amigos y compartieron numerosos momentos en familia. Incluso después del fuerte enfrentamiento que terminó con aquella relación, Morena y Rocío mantuvieron un buen vínculo con el presidente de APTRA.

Con el tiempo, fue Morena quien más se acercó a él, al sentir que encontraba la contención que quizás no lograba con su padre. Ventura, en ese contexto, la acompañó, la defendió y la ayudó en todo lo que estuvo a su alcance. Sin embargo, la relación se quebró cuando la joven quedó embarazada por segunda vez y le confió la noticia. El periodista la hizo pública, lo que desató el enojo inmediato de ella.

Ese episodio derivó en un enfrentamiento mediático que terminó en los tribunales. Fue entonces cuando Jorge Rial decidió demandar a Ventura con el fin de proteger a sus hijas. El conductor de Secretos Verdaderos recordó aquel momento con crudeza: "Él dijo que yo hacía un aprovechamiento psicológico de Morena pero, ¿qué puedo hacer yo si cuando pasaba algo me venían a buscar?", expresó en una entrevista con Mujeres Argentina.

Aunque hoy no mantiene contacto con ellas, Ventura confesó que conserva un cariño especial. Y por ese mismo afecto eligió no pronunciarse sobre los problemas personales que enfrenta Morena. "Tanto ella como Rocío, que es mi ahijada, me pidieron que no hablara más de ellas en los medios y las voy a respetar", señaló con firmeza.

Frente a la insistencia de los periodistas, Ventura se mantuvo en su postura. "Me entristece. Es todo lo que voy a decir. No quiero seguir respondiendo. Voy a respetar el deseo de ellos porque en algún momento, sin haber participado de algunas cosas, me tuve que comer una demanda de Jorge Rial porque dijo que estaba haciendo un aprovechamiento psicológico de su hija", recordó.

De este modo, Luis Ventura dejó en claro que, aunque guarda un afecto genuino por Morena y Rocío, ha decidido guardar silencio y mantenerse al margen, cumpliendo el pedido de las jóvenes y evitando así nuevos choques con Jorge Rial.