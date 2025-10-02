El duro análisis de Franco Colapinto en la previa del GP de Singapur: "No hay..."

El pilarense destacó que las últimas cuatro carreras le permitieron mejorar su ritmo y comprender mejor la puesta a punto del coche: “El equipo estuvo trabajando muy duro para tratar de extraer más del auto. Estamos empujando muy fuerte para entender qué podemos mejorar”.

A pesar de las dificultades, Colapinto mantiene la confianza en su preparación y en el trabajo del equipo, consciente de que este GP puede marcar un antes y un después en su desempeño y en su futuro en la Fórmula 1.

Qué hizo Colapinto para enfrentar las condiciones extremas de Singapur

Singapur representa un desafío físico único para cualquier piloto de Fórmula 1. El calor y la humedad pueden generar pérdidas de hasta tres kilos durante la carrera nocturna, que en ocasiones se acerca al límite de dos horas de duración.

Consciente de esto, Colapinto dedicó tiempo específico a entrenamientos bajo calor intenso, buscando prepararse para soportar estas condiciones extremas. “El año pasado experimenté por primera vez ese desafío físico único, así que este año he dedicado tiempo a entrenar con calor para prepararme para las condiciones extremas”, detalló el piloto.

Además, aseguró que el trazado sigue siendo divertido para conducir, rápido y con múltiples combinaciones de curvas técnicas, un escenario que recompensa la precisión y el ritmo constante, y recordó con humor su inicio de carrera en el circuito: “El año pasado tuve un comienzo interesante en la primera curva, ¡frenando muy tarde!”.

Agenda del Gran Premio de Singapur

Viernes 3 de octubre

Prácticas Libres 1: 06.30 a 07.30

Prácticas Libres 2: 10.00 a 11.00

Sábado 4 de octubre

Prácticas Libres 3: 06.30 a 07.30

Clasificación: 10.00 a 11.00

Domingo 5 de octubre

Carrera: 09.00

Todas las prácticas, clasificación y carrera se podrán seguir en vivo por Disney+.