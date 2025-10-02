En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Política
Guillermo Francos
Javier Milei
Casa Rosada

Francos buscó llevar calma y reveló cuándo se conocerán los detalles de la ayuda económica del Tesoro

El jefe de Gabinete destacó el nuevo apoyo de Scott Bessent y descartó que “las internas políticas" que enfrenta Trump con la oposición demócrata perjudiquen el auxilio financiero.

Stella Gárnica
por Stella Gárnica |
El gobierno confía en que las internas políticas en EE. UU. no van a perjudicar la ayuda financiera de Trump a Milei (Foto: archivo Presidencia).

El gobierno confía en que "las internas políticas en EE. UU. no van a perjudicar la ayuda financiera de Trump a Milei (Foto: archivo Presidencia).

El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, buscó este jueves llevar calma a los mercados en otra jornada de fuerte volatilidad del dólar, el riesgo país y las acciones argentinas. Al respecto, el funcionario destacó que los gestos de apoyo del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmadados este jueves por el secretario del Tesoro, Scott Bessent, “no son solo económicos, sino una relación estratégica en la región".

Leé también Guillermo Francos habló del triple crimen: "¿Qué pensará ahora la gente que votó a Magario?"
Guillermo Francos habló del triple crimen. 

“Los temas de ese acuerdo se van a conocer la semana que viene”, aclaró Francos al referirse a los anuncios que harían Milei y Trump durante la cumbre bilateral entre ambos prevista para el martes 14 de octubre en la Casa Blanca.

Francos, en tanto, descartó que las negociaciones de ayuda financiera por parte de la administración Trump fracasen por la oposición que expresaron legisladores demócratas en el Congreso norteamericano.

Guillermo Francos habló en la AmCham sobre la ayuda de EE. UU. y las expectativas sobre los anuncios que harán Javier Milei y Donald Trump el 14 de octubre en la Casa Blanca.
Guillermo Francos, durante su disertación ante la AmCham (Foto: captura de video).

Guillermo Francos, durante su disertación ante la AmCham (Foto: captura de video).

El jefe de Gabinete de Milei recordó la visita que Bessent hizo a la Argentina, en abril pasado, para apoyar el plan económico y al ministro (Luis) Caputo y la conversación que tuvo Milei con Trump la semana pasada en el marco de las Naciones Unidas y, finalmente, esta visita de Estado de Milei a Trump en Washington.

Son todos hitos de una relación que no pondría solo en el marco del apoyo económico financiero al Gobierno, sino en la relación estratégica que tiene EE.UU. con Argentina”, señaló Francos.

El ministro coordinador consideró que “esa relación estratégica es la que va a indicar el nivel de apoyo. Los temas de ese acuerdo se van a conocer la semana que viene. Me importa más destacar la relación estratégica porque eso va a ayudar a buscar muchas soluciones que Argentina está buscando hace mucho tiempo”.

Según había anticipado el vocero Manuel Adorni el miércoles ante la consulta de A24.com, los acuerdos que anunciarán Milei y Trump el próximo martes 14 no serán anticipados hasta ese mismo día. Además del swap por 20.000 millones de dólares, se incluirían conversaciones sobre retenciones, aranceles comerciales, acuerdos de defensa, seguridad y energía.

Francos evitó pronunciarse sobre las palabras de Bessent, que este jueves aclaró que Estados Unidos no va a enviar plata a Argentina, sino que colaborará a través del swap, y relativizó un eventual fracaso de las negociaciones por la oposición que enfrenta Trump en el Congreso.

Así como nosotros tenemos nuestras cuestiones políticas internas, ellos también las tienen. Cualquier elemento que Trump tenga para apoyar a un gobierno, la oposición al Partido Republicano lo cuestiona inmediatamente”, señaló el jefe de ministros, comparando la política interna de EE.UU. con los enfrentamientos de Milei con la oposición en el Congreso local.

Y agregó: “Utilizan ese elemento de apoyo, esos 20.000 millones de dólares que estarían disponibles por swap. Ya veremos cuál es el mecanismo concreto”.

“Yo me guío por las conversaciones y acuerdos que se vienen llevando adelante y no por los condimentos internos de cada país. Para nada pueden fracasar las negociaciones", dijo Francos, “porque lo importante es el vínculo estratégico”.

Stella Gárnica
Por Stella Gárnica
Seguir
Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
Guillermo Francos Javier Milei
Notas relacionadas
Guillermo Francos y Mauricio Macri coincidieron en un evento y reavivaron las versiones de acercamiento con Milei
Rodrigo de Loredo opinó sobre el posible pedido de destitución de Francos: "Es un error de la oposición"
Otro conflicto entre el Gobierno y el Congreso: qué dijo Francos sobre el pedido de moción de censura

Últimas Noticias

Más sobre Política

Más sobre Política

Te puede interesar