El desgarrador testimonio de la vecina que intentó salvar a Lucio Dupuy

“Mi casa está a tres cuadras de donde vivía Lucio. En frente está la salita de Primero Auxilios. Y ahí afuera, en la vereda, asistimos a Lucio esa noche. Lo pusimos en el piso, debajo de un árbol, para intentar reanimarlo. El día que pasó lo de Lucio, la salita estaba cerrada. Por eso lo asistimos nosotros”, explicó.

“Yo le dije a Sebastián que pusiera al niño en el piso, porque estaba convulsionando. Y entonces mi vecino empezó a hacerle respiración boca a boca, le apretó el pecho para practicar RCP y nada. No reaccionaba. Entonces fui a llamar a Elsa (Quintín), mi vecina enfermera”, siguió la abuela sobre los intentos para reanimarlo.

La policía no pudo trasladar al pequeño, que cuando vieron que se recuperaba un poco lo llevaron los propios vecinos de urgencia al Hospital Evita de Santa Rosa.

La mujer recuerda que Abigail Páez no quería subir al auto para ir al hospital: “Primero no quería subir. No quería acompañarlos. Preguntaba a dónde íbamos y yo le dije que subiera, que iban al hospital. Pudimos hacerla subir y se fueron para el Evita. La ambulancia llegó media hora después”.

Sobre la represalias que tuvo la mujeres por su declaración: “Las enfermeras de la salita se enojaron conmigo porque dije que la sala estaba cerrada esa noche. Pero qué culpa tengo”.

“No voy a esconder nada. Si tengo que hablar algo por Lucio, lo voy a hacer. Porque eso no se puede esconder Lo único que pido es que no haya más chicos muertos. No puede ser que ahora los padres y las madres maten a los hijos. Cómo puede ser”, sentenció.