El desubicado comentario de Mauro Icardi a una foto de Zaira Nara

image.png

Los usuarios no dejaron pasar este comentario y se hicieron eco de eso, incluso hubo uno que le escribió: “Vos sí que sos rápido”, dando a entender que le estaba tirando onda a su cuñada.

El mensaje de Icardi hace referencia al personaje de la película de la Sirenita, porque Zaira nadó por la pileta del hotel y posó mojada. “Epa”, “¿Se re pasó, no?”, “Qué cuñadita tenés”, “Es por acá, Mauro...”, “Me parece que no da”, fueron al

image.png

El gesto de acercamiento de Zaira Nara a Paula Chaves por un especial motivo tras la pelea que las separó

Zaira Nara y Paula Chaves tenían una relación de amistad de muchos años que el año pasado se quebró por completo y se distanciaron.

Incluso, en mayo la esposa de Pedro Alfonso habló en el ciclo LAM, América Tv, y se mostró conmovida al aire al referirse a este tema.

"A mí me pone un poco mal el tema, me angustia la situación, no me gusta ventilar cosas no porque me haga la misteriosa, sino porque me duele y me afecta", precisaba la modelo con angustia.

Si bien la relación entre las dos no está bien, en las últimas horas se dio un acercamiento entre ambas desde las redes sociales por un motivo especial.

Filipa, la hija menor de Paula y Pedro, cumplió tres años y Zaira, que es su madrina, no dudó en saludarla desde Instagram, al reaccionar al posteo que subió Chaves a su cuenta.

La hermana de Wanda Nara puso me gusta a la publicación y además comentó: "La más hermosa", ante el video con fotos que subió Paula de su hija en el día de su cumpleaños.

¿Podrán recomponer la linda amistad que las unió durante años? Este pequeño gesto desde la virtualidad hace no perder las esperanzas por completo.