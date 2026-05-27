Cuál es el electrodoméstico de la cocina que recomiendan desconectar para evitar un incendio

El electrodoméstico de la cocina que hay que desconectar para evitar un incendio

Durante los meses fríos, el consumo energético dentro de los hogares aumenta de manera considerable. Estufas, mantas térmicas, pavas eléctricas y caloventores suelen funcionar al mismo tiempo. En medio de esa sobrecarga eléctrica, el horno eléctrico aparece como otro aparato de alto consumo que muchas veces permanece conectado incluso cuando no está siendo utilizado.

Los especialistas remarcaron que este simple descuido puede convertirse en un riesgo importante. En viviendas con instalaciones antiguas o con cableados deteriorados, la suma de varios electrodomésticos funcionando al mismo tiempo puede recalentar enchufes y generar fallas eléctricas.

Además, muchos modelos de hornos eléctricos no cuentan con sistemas modernos de apagado automático ni sensores de seguridad eficientes. Esto significa que un desperfecto interno podría hacer que el aparato continúe calentando incluso después de haber sido apagado manualmente.

Ese escenario puede provocar acumulación extrema de calor, derretimiento de cables, daños en enchufes y, en situaciones más graves, incendios domésticos difíciles de controlar.

Por qué el invierno aumenta el riesgo de incendios

El invierno genera condiciones particulares dentro del hogar. Las ventanas suelen permanecer cerradas durante más tiempo, los ambientes tienen menor ventilación y los electrodomésticos eléctricos funcionan durante muchas más horas que en otras épocas del año.

Ese contexto incrementó las advertencias de técnicos electricistas y expertos en prevención. Según indicaron, uno de los errores más comunes es utilizar el horno eléctrico como fuente de calefacción adicional.

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Muchas personas dejan la puerta abierta después de cocinar para que el calor salga hacia la cocina. Otras directamente lo mantienen encendido para elevar la temperatura del ambiente. Aunque parezca una solución rápida, esta práctica representa un peligro importante.

El funcionamiento continuo del aparato exige una demanda eléctrica elevada y provoca un desgaste acelerado de sus componentes internos. Si el termostato falla o si existe suciedad acumulada cerca de las resistencias, el riesgo de incendio aumenta considerablemente.

La limpieza del horno también puede ser un problema

Otro de los puntos que más remarcaron los especialistas tiene relación con la higiene del electrodoméstico. Restos de grasa, migas, papel aluminio o residuos de comida pueden convertirse en material inflamable cuando las resistencias alcanzan temperaturas muy altas.

En muchos hogares, la limpieza profunda del horno eléctrico se posterga durante semanas o meses. Esa acumulación de suciedad facilita pequeños focos de fuego dentro del aparato, especialmente cuando se cocina a temperaturas elevadas.

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Los expertos recomendaron limpiar el interior con frecuencia y revisar que no existan restos de alimentos adheridos a las bandejas o a las paredes internas.

También aconsejaron evitar almacenar objetos sobre el horno. Algunos usuarios colocan repasadores, envases plásticos o papeles cerca del aparato sin advertir que el calor residual puede dañarlos o prenderlos fuego.

Las recomendaciones más importantes para usar el horno eléctrico de forma segura

Los expertos difundieron una serie de medidas simples que pueden marcar una gran diferencia dentro del hogar durante el invierno:

Desenchufar el horno eléctrico después de cada uso.

Evitar utilizarlo como calefactor.

Revisar periódicamente enchufes y cableado.

Limpiar restos de grasa y comida acumulada.

No dejarlo funcionando sin supervisión.

Mantener objetos inflamables alejados del aparato.

No conectarlo en extensiones ni zapatillas eléctricas.

Controlar posibles fallas en el termostato.

Aplicar estas recomendaciones no solo ayudará a prevenir incendios, sino que también permitirá prolongar la vida útil del electrodoméstico.