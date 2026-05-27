Preocupación en la familia Ortega por la internación de Rosario: ¿Qué le pasó?

Hasta el momento, Rosario no dio detalles concretos sobre qué motivó su internación el pasado 25 de mayo, situación que generó todavía más misterio alrededor del tema.

Mientras las imágenes recorrían Instagram, X y TikTok, cientos de fanáticos comenzaron a preguntarse qué estaba pasando realmente con la hija menor de Palito Ortega y Evangelina Salazar.

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La preocupación creció todavía más al verla conectada a medicación intravenosa dentro de la habitación del sanatorio. Sin embargo, pese a la incertidumbre inicial, desde el entorno familiar buscaron llevar tranquilidad.

Durante toda la internación, Rosario estuvo acompañada por sus hermanos Emanuel y Julieta Ortega, quienes permanecieron cerca de ella en todo momento.

Frente a la enorme repercusión que generó el tema, Julieta decidió romper el silencio y aclarar cómo se encuentra actualmente la cantante. “Ya está bien y se encuentra en su casa”, aseguró en diálogo con la revista Pronto.

La declaración llevó alivio a los seguidores de la artista, aunque el episodio igualmente dejó una fuerte preocupación instalada alrededor de la salud de Rosario.

Rosario es la hija menor de una de las familias más emblemáticas de la cultura argentina y desde chica estuvo rodeada de música, arte y producción.