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Gases intestinales: cuántas veces al día es normal expulsarlos y cuándo pueden ser una señal de alerta

La eliminación de gases intestinales forma parte del funcionamiento habitual del sistema digestivo. Sin embargo, su frecuencia puede variar ampliamente entre personas sanas, lo que genera dudas sobre qué se considera normal y en qué casos podría requerir atención médica.

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La eliminación de gases intestinales forma parte del funcionamiento habitual del sistema digestivo. 

La eliminación de gases intestinales forma parte del funcionamiento habitual del sistema digestivo. 

Los gases intestinales, popularmente conocidos como “pedos”, forman parte del funcionamiento habitual del sistema digestivo. Su presencia diaria es normal incluso en personas sanas y responde a procesos fisiológicos vinculados a la digestión, la fermentación bacteriana y la deglución de aire.

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Desde el punto de vista médico, la evidencia disponible en gastroenterología indica que una persona sana elimina gases entre 10 y 25 veces por día, con promedios observados en estudios poblacionales que suelen ubicarse aproximadamente entre 13 y 21 episodios diarios.

Estas estimaciones provienen de literatura clínica y revisiones utilizadas por sociedades científicas como la American College of Gastroenterology (ACG).

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En términos de volumen, el organismo produce aproximadamente entre 0,5 y 2 litros de gas por día, una cifra que complementa la frecuencia y ayuda a dimensionar el fenómeno fisiológico. Este gas se origina principalmente en el intestino grueso, donde las bacterias del microbioma intestinal fermentan carbohidratos no absorbidos.

Cuánto gas produce el cuerpo

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En cuanto a su composición, la mayor parte de los gases intestinales son inodoros. Predominan el nitrógeno, el hidrógeno, el dióxido de carbono y, en algunos casos, el metano. El olor característico de la flatulencia se debe a pequeñas cantidades de compuestos sulfurados como el sulfuro de hidrógeno, producidos por la actividad bacteriana.

Una parte del gas ingerido durante la alimentación se elimina mediante eructos, mientras que el gas que llega al intestino se expulsa por vía rectal. Ambos forman parte del mismo proceso fisiológico.

La dieta y los hábitos cotidianos influyen de manera directa en la producción de gases. El consumo de legumbres, verduras crucíferas, lácteos en personas con intolerancia a la lactosa y ciertos edulcorantes puede aumentar la fermentación intestinal. También influyen las bebidas carbonatadas, el chicle, los caramelos, comer rápido o hablar durante las comidas, que incrementan la ingesta de aire.

En el sentido contrario, una menor frecuencia de gases no suele considerarse un signo de enfermedad. En la mayoría de los casos se asocia a una menor ingesta de alimentos fermentables, dietas bajas en fibra o cambios en el patrón alimentario, lo que reduce la materia prima disponible para la fermentación bacteriana.

Cuándo puede ser una señal de alerta

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En términos clínicos, la comunidad médica coincide en que la cantidad de gases no es un indicador de enfermedad por sí solo. Tanto la Mayo Clinic como los criterios diagnósticos internacionales de los Trastornos de Interacción Intestino-Cerebro (Roma IV) señalan que la evaluación debe centrarse en la presencia de síntomas asociados.

Entre las señales de alerta que pueden requerir consulta médica se incluyen dolor abdominal persistente, distensión progresiva, cambios marcados en el ritmo intestinal, pérdida de peso inexplicada o presencia de sangre en heces.

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