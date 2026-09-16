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El drama de Mauro Icardi: un importante club le bajó el pulgar y sigue sin conseguir dónde jugar

Le cerraron la puerta a Mauro Icardi: quedó sin club y una decisión de último momento complica su futuro. ¿Qué pasó?

El drama de Mauro Icardi: un importante club le bajó el pulgar y sigue sin conseguir dónde jugar

Mauro Icardi continúa sin definir su futuro futbolístico luego de su salida del Galatasaray y, mientras analiza distintas propuestas, una de las alternativas que tenía en Europa quedó definitivamente descartada. La Lazio, que había mostrado interés en contratarlo, finalmente se inclinó por otro delantero y el argentino sigue en la búsqueda de un nuevo destino.

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El delantero argentino, que actualmente se encuentra libre, había mantenido conversaciones con el conjunto italiano, pero distintos desencuentros durante la negociación terminaron complicando la posibilidad. A eso se sumó una condición que habría sido determinante para Icardi: su intención de jugar la Champions League.

Con el paso de los días, Lazio decidió avanzar por Andrea Pinamonti, quien llegó procedente del Sassuolo. Cuando el interés por Icardi volvió a aparecer, el escenario ya era diferente: el presupuesto del club romano para incorporar jugadores ya no alcanzaba, por lo que la negociación terminó quedando en la nada.

La situación mantiene al futbolista en el centro de las miradas del mercado. Icardi viene de una extensa trayectoria en Europa y cuenta con números destacados. Después de formarse en Barcelona, debutó profesionalmente en Sampdoria y en 2013 llegó al Inter, donde rápidamente se convirtió en una de las figuras.

Durante su etapa en el conjunto de Milán disputó 219 partidos, convirtió 124 goles y dio 29 asistencias, además de llegar a ser capitán del equipo. En 2019 pasó al PSG, donde consiguió títulos y registró 38 goles y 10 asistencias en 92 encuentros.

Su siguiente destino fue Galatasaray, donde volvió a transformarse en una pieza importante y marcó 77 goles en 134 partidos.

Ahora, el delantero deberá definir cuál será el próximo capítulo de su carrera. Mientras las negociaciones continúan, Icardi todavía no tiene club confirmado y la prioridad de disputar la Champions League aparece como uno de los factores que condicionan las opciones. Aunque, las opciones que se le acercan hoy están más cerca de la segunda división en Italia.

Pero mientras su futuro deportivo permanece abierto, su vida personal también volvió a quedar bajo los reflectores. Después de varios días en los que la China Suárez se mostró principalmente junto a sus hijos y mantuvo a Icardi fuera de sus publicaciones, la actriz volvió a compartir una imagen romántica con el futbolista.

Y hubo un detalle que rápidamente llamó la atención: el anillo de la actriz quedó completamente visible.

Como si eso fuera poco, poco después la China publicó un collage acompañado por “Ordinary”, de Alex Warren, pero eligió específicamente la versión de boda de la canción.

La combinación de la imagen, el anillo y la elección musical volvió a alimentar las especulaciones sobre un posible casamiento entre la actriz y el futbolista. Por el momento, ninguno de los dos confirmó públicamente que exista una fecha o un plan concreto, pero el gesto no pasó inadvertido entre sus seguidores.

A esto se suma otro capítulo que todavía permanece abierto: Icardi continúa formalmente casado con Wanda Nara, ya que el divorcio sigue en trámite en Italia. En julio de 2026, además, la Justicia italiana rechazó los pedidos de manutención realizados por la mediática.

Así, mientras Mauro Icardi busca club y espera una oportunidad que cumpla con sus expectativas deportivas, su relación con la China Suárez vuelve a generar especulaciones por una señal que muchos interpretaron como algo más que una simple publicación.

En pocas palabras

  • Icardi sin club: El delantero Mauro Icardi analiza propuestas tras su salida del Galatasaray, con Lazio descartada.
  • Lazio fichó a Pinamonti: El club italiano se inclinó por Andrea Pinamonti debido a razones presupuestarias y el deseo de Icardi de jugar Champions League.
  • Dudas sobre su futuro: Mientras busca club, Icardi sigue formalmente casado con Wanda Nara, y su relación con China Suárez genera especulaciones de casamiento.
Resumen generado por Thinkindot AI
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