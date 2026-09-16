Caso Julieta Prandi: la Justicia confirmó la condena de Contardi con una leve reducción

Además, la defensa objetó que se hubiera demostrado el dolo y el supuesto daño psíquico sufrido por Prandi y consideró excesiva la pena impuesta.

Los jueces entendieron que Contardi había elegido válidamente ser juzgado por un tribunal técnico y que, una vez iniciado el proceso bajo esa modalidad, no podía posteriormente cuestionar esa decisión.

También consideraron que contó con una defensa adecuada, que conoció los hechos por los que era acusado y que pudo ejercer su derecho de defensa. Por eso descartaron que hubiera existido una afectación al principio de congruencia.

Qué valoraron los jueces sobre el relato de Julieta Prandi

Al analizar la prueba, los magistrados consideraron que el relato de Prandi había sido coherente y respaldado por otros testimonios. En ese sentido, tuvieron en cuenta las declaraciones de familiares, amigos, compañeros de trabajo y profesionales de la salud.

El fallo también consideró acreditada la existencia de un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual dentro de la relación de pareja. Según la valoración realizada por el tribunal, ese contexto afectaba la posibilidad de que existiera un consentimiento libre.

Además, los jueces consideraron probado que los abusos habían provocado un grave daño en la salud mental de la víctima.

Entre las consecuencias mencionadas aparecen síntomas compatibles con estrés postraumático, ansiedad, depresión y alteraciones del sueño, además de la necesidad de recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Por qué redujeron seis meses la pena

La reducción de la condena no estuvo relacionada con un cambio en la responsabilidad penal de Contardi, sino con una de las circunstancias agravantes que había sido utilizada al momento de establecer la pena.

Casación consideró que estaba insuficientemente fundamentada la referencia a “la actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características”.

Según los jueces, no se había explicado de manera precisa por qué esa circunstancia debía utilizarse para incrementar la sanción. Por ese motivo, el tribunal hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa y redujo la pena de 19 años a 18 años y seis meses de prisión. El resto de la sentencia quedó firme, incluida la condena, la calificación legal de los hechos y la detención de Contardi.