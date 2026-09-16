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Caso Julieta Prandi: la Justicia confirmó la condena de Contardi con una leve reducción

El tribunal bonaerense modificó parcialmente el fallo y bajó seis meses la pena que había recibido el ex marido de la modelo. La condena y la detención se mantienen firmes.

Caso Julieta Prandi: la justicia confirmó la condena de Claudio Contardi con una leve reducción de pena

Caso Julieta Prandi: la justicia confirmó la condena de Claudio Contardi con una leve reducción de pena

El Tribunal de Casación Penal de la provincia de Buenos Aires revisó la condena contra Claudio Contardi por los abusos sexuales reiterados y agravados cometidos contra su ex pareja, la modelo Julieta Prandi, y resolvió reducir seis meses la pena que le había impuesto la Justicia.

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Contardi había sido condenado a 19 años de prisión. Tras analizar el recurso presentado por su defensa, el tribunal resolvió llevar la pena a 18 años y seis meses.

La decisión fue parcial: los jueces rechazaron la mayoría de los cuestionamientos planteados por la defensa y mantuvieron firme tanto la condena como la calificación legal de los hechos y la detención del condenado.

Qué planteó la defensa de Claudio Contardi

Entre los argumentos presentados ante Casación, la defensa sostuvo que se había vulnerado el derecho de Contardi a ser juzgado por un jurado. También cuestionó la actuación de sus abogados durante el proceso, planteó que la descripción de los hechos había sido imprecisa y sostuvo que la prueba reunida no era suficiente para acreditar la responsabilidad penal.

Además, la defensa objetó que se hubiera demostrado el dolo y el supuesto daño psíquico sufrido por Prandi y consideró excesiva la pena impuesta.

Los jueces entendieron que Contardi había elegido válidamente ser juzgado por un tribunal técnico y que, una vez iniciado el proceso bajo esa modalidad, no podía posteriormente cuestionar esa decisión.

También consideraron que contó con una defensa adecuada, que conoció los hechos por los que era acusado y que pudo ejercer su derecho de defensa. Por eso descartaron que hubiera existido una afectación al principio de congruencia.

Qué valoraron los jueces sobre el relato de Julieta Prandi

Al analizar la prueba, los magistrados consideraron que el relato de Prandi había sido coherente y respaldado por otros testimonios. En ese sentido, tuvieron en cuenta las declaraciones de familiares, amigos, compañeros de trabajo y profesionales de la salud.

El fallo también consideró acreditada la existencia de un contexto sostenido de violencia psicológica, económica, física y sexual dentro de la relación de pareja. Según la valoración realizada por el tribunal, ese contexto afectaba la posibilidad de que existiera un consentimiento libre.

Además, los jueces consideraron probado que los abusos habían provocado un grave daño en la salud mental de la víctima.

Entre las consecuencias mencionadas aparecen síntomas compatibles con estrés postraumático, ansiedad, depresión y alteraciones del sueño, además de la necesidad de recibir tratamiento psicológico y psiquiátrico.

Por qué redujeron seis meses la pena

La reducción de la condena no estuvo relacionada con un cambio en la responsabilidad penal de Contardi, sino con una de las circunstancias agravantes que había sido utilizada al momento de establecer la pena.

Casación consideró que estaba insuficientemente fundamentada la referencia a “la actitud asumida por el imputado con posterioridad al hecho y sus características”.

Según los jueces, no se había explicado de manera precisa por qué esa circunstancia debía utilizarse para incrementar la sanción. Por ese motivo, el tribunal hizo lugar parcialmente al recurso de la defensa y redujo la pena de 19 años a 18 años y seis meses de prisión. El resto de la sentencia quedó firme, incluida la condena, la calificación legal de los hechos y la detención de Contardi.

En pocas palabras

  • Tribunal bonaerense: Redujo la condena a Claudio Contardi a 18 años y seis meses por abusos contra Julieta Prandi.
  • Argumentos de la defensa: Cuestionamientos sobre el juicio por jurado y pruebas fueron rechazados en su mayoría.
  • Fallo mantiene condena: La culpabilidad y detención de Contardi continúan firmes tras la revisión judicial.
Resumen generado por Thinkindot AI
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