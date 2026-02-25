El dramático relato de una chaqueña que fue amenazada por un clan narco: "No soy yo, nunca..."

La difusión internacional del caso —impulsada por periodistas que replicaron su historia— obligó al canal a emitir una disculpa. Pero no tuvo la misma visibilidad ni la claridad del informe original: no incluyó las fotos ni el despliegue que había tenido la acusación. “Pidieron perdón a ‘la ciudadana argentina Micaela Morales’. ¿A cuál? La mujer con la que me confundieron también sería argentina”, señala. Para entonces, el impacto en internet ya estaba instalado.

Antes de viajar, trabajaba como licenciada en psicopedagogía en Córdoba. El proyecto era sumar experiencia en Europa y luego volver a su profesión. Ahora se pregunta quién confiará en una profesional cuyo nombre aparece ligado a un informe criminal en los buscadores. La lógica del algoritmo volvió a jugar en su contra.

El miedo se volvió parte de su rutina: evita hablar con desconocidos, cualquier acento latino la pone en alerta, dejó de publicar en redes y modificó recorridos y hábitos. “Algo en mí cambió para siempre”, reconoce.

Sus amigos en Barcelona y su familia en Chaco se convirtieron en sostén permanente. Las videollamadas nocturnas se repiten hasta que logra dormirse. Su madre prefiere no leer comentarios; su padre insiste con el regreso. La ansiedad aparece cuando todo parece en calma. Aún no comenzó terapia, pero sabe que la necesita. “No sé cómo, pero estoy sobreviviendo a la peor historia de mi vida”, resume.

Su abogado avanza en dos direcciones: una rectificación pública con la misma visibilidad que el informe original y una indemnización por los daños. Si no hay acuerdo, habrá demanda. El objetivo, explica, no es solo económico sino que se establezca un precedente sobre la obligación de verificar identidades antes de publicar.

Desde entonces cambió su manera de usar internet: publica en diferido, elimina datos sensibles, revisa la privacidad de sus perfiles, reduce la geolocalización y depura seguidores. Frente a ataques, ya no responde: guarda capturas, enlaces y fechas para documentar y denunciar. También recomienda pedir ayuda temprana a consulados, abogados o líneas de asistencia a víctimas.

Su prioridad es limpiar su nombre, recuperar sus proyectos y volver a ejercer. Planea quedarse este año en Europa —si se siente segura— y luego regresar a la Argentina. Ecuador, por ahora, no está en sus planes. Pide algo básico: que la rectificación tenga la misma visibilidad que el error.