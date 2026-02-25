ANSES aumenta la AUH en marzo: el ingreso familiar puede superar los $400.000

En los hogares que perciben el refuerzo alimentario, el ingreso total mensual puede superar los $155.526 por hijo, dependiendo de la composición familiar.

Cómo se alcanza un ingreso superior a $400.000 con AUH en marzo

El monto de $400.000 surge de la suma de la AUH actualizada más el refuerzo alimentario en hogares con tres hijos. Con el aumento del 2,9%, la AUH pasa a $132.813 brutos por hijo, lo que equivale a $398.439 brutos en una familia con tres menores.

A ese monto se adiciona el refuerzo alimentario, que en el caso de tres hijos puede alcanzar los $108.062 mensuales, según la composición del grupo familiar. De esta manera, el ingreso total mensual supera los $500.000 en términos brutos.

Si se toma el monto directo a cobrar de AUH, con la retención del 20% aplicada, el ingreso por tres hijos es de $318.750. Al sumarle el refuerzo alimentario completo, el total también supera los $400.000 mensuales.

Los valores finales dependen de la cantidad de hijos y de la edad de cada uno, ya que el refuerzo varía según el rango etario.

Cómo impacta el aumento en el total que recibe cada familia

El aumento se calcula en base al último dato de inflación difundido por el INDEC, y se aplica de forma automática sin necesidad de realizar trámites.

En familias con dos o tres hijos, la suma mensual se incrementa de manera proporcional. Por ejemplo, en un hogar con tres hijos que perciben AUH y el refuerzo alimentario, el total puede superar los $400.000 mensuales.

Calendario de pago AUH marzo 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular, como ocurre habitualmente. Las fechas son informadas por ANSES en los primeros días del mes.

El depósito se realiza en la cuenta bancaria declarada por el titular, y puede consultarse a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.