En vivo Radio La Red
En vivo América TV Radio La Red FM Blue
En vivo Radio La Red
Previsional
ANSES
AUH
BUENAS NOTICIAS

ANSES aumenta la AUH en marzo: el ingreso familiar puede superar los $400.000

La Asignación Universal por Hijo, AUH, tendrá en marzo una actualización del 2,9% según la fórmula de movilidad vigente. Con este incremento, el haber bruto por hijo pasa a $132.813.

ANSES aumenta la AUH en marzo: el ingreso familiar puede superar los $400.000

ANSES aumenta la AUH en marzo: el ingreso familiar puede superar los $400.000

Como ocurre cada mes, la Administración Nacional de la Seguridad Social, ANSES, aplica la retención del 20%, por lo que el monto directo a cobrar es de $106.250 por hijo. El porcentaje retenido se liquida una vez presentada la Libreta con los controles de salud y escolaridad.

Leé también AUH de ANSES en marzo: confirman aumento y refuerzo de $52.250
AUH de ANSES en marzo: confirman aumento y refuerzo de $52.250

En los casos en que las familias perciben el refuerzo alimentario, el ingreso total mensual puede superar los $155.526 por hijo. En hogares con dos o tres hijos, la suma mensual se incrementa de forma proporcional.

¿Cuánto se cobra por AUH en marzo 2026 con el aumento?

Con el incremento del 2,9%, el esquema queda de la siguiente manera:

AUH_ANSES
ANSES aumenta la AUH en marzo: el ingreso familiar puede superar los $400.000

ANSES aumenta la AUH en marzo: el ingreso familiar puede superar los $400.000

  • AUH por hijo, monto bruto: $132.813

  • AUH por hijo, con retención del 20%: $106.250

El 20% retenido se paga una vez presentada la Libreta AUH con los controles de salud y escolaridad correspondientes.

En los hogares que perciben el refuerzo alimentario, el ingreso total mensual puede superar los $155.526 por hijo, dependiendo de la composición familiar.

Cómo se alcanza un ingreso superior a $400.000 con AUH en marzo

El monto de $400.000 surge de la suma de la AUH actualizada más el refuerzo alimentario en hogares con tres hijos. Con el aumento del 2,9%, la AUH pasa a $132.813 brutos por hijo, lo que equivale a $398.439 brutos en una familia con tres menores.

A ese monto se adiciona el refuerzo alimentario, que en el caso de tres hijos puede alcanzar los $108.062 mensuales, según la composición del grupo familiar. De esta manera, el ingreso total mensual supera los $500.000 en términos brutos.

Si se toma el monto directo a cobrar de AUH, con la retención del 20% aplicada, el ingreso por tres hijos es de $318.750. Al sumarle el refuerzo alimentario completo, el total también supera los $400.000 mensuales.

Los valores finales dependen de la cantidad de hijos y de la edad de cada uno, ya que el refuerzo varía según el rango etario.

Cómo impacta el aumento en el total que recibe cada familia

El aumento se calcula en base al último dato de inflación difundido por el INDEC, y se aplica de forma automática sin necesidad de realizar trámites.

En familias con dos o tres hijos, la suma mensual se incrementa de manera proporcional. Por ejemplo, en un hogar con tres hijos que perciben AUH y el refuerzo alimentario, el total puede superar los $400.000 mensuales.

Calendario de pago AUH marzo 2026

El cronograma de pagos se organiza según la terminación del DNI del titular, como ocurre habitualmente. Las fechas son informadas por ANSES en los primeros días del mes.

El depósito se realiza en la cuenta bancaria declarada por el titular, y puede consultarse a través de Mi ANSES con CUIL y Clave de la Seguridad Social.

Compartir
Compartir en Facebook
Facebook
Compartir en Twitter
Twitter
Compartir en Whatsapp
Whatsapp
Se habló de
ANSES AUH
Notas relacionadas
ANSES paga un plus de $50.000 por mes con la AUH y muchas familias no lo saben
AUE automática: el beneficio de ANSES que se paga solo si estás embarazada
ANSES confirmó para marzo la noticia más esperada por los jubilados

Últimas Noticias

Más sobre Previsional

Más sobre Previsional

Te puede interesar